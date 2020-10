لتشويه بايدن.. ترامب يرفع السرية عن وثائق استخباراتية تخص التدخل الروسي

على الرغم من استمرار الرئيس دونالد ترامب في تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، التي أبقته بالمستشفى 4 أيام، كثف الرئيس الأميركي جهوده قبل 4 أسابيع من انتخابات رئاسية مصيرية لتقويض الأدلة المقبولة على نطاق واسع حول جهود التدخل في الانتخابات الروسية عام 2016.

وكان الرئيس ترامب قد أمر برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، إضافة إلى ذلك سمح برفع السرية أيضا عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الشخصي (غير الآمن) في مراسلات حكومية.

وتركز الوثائق، التي جاءت في ألف صفحة، وأفرج عنها مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، على بعض الثرثرة من قبل ضباط استخبارات روسية التقطتها أجهزة الاستخبارات الأميركية عام 2016.

وقابل هذه الخطوة ردود فعل محذرة من مختلف ألوان الطيف السياسي الأميركي، بمن فيهم بعض المقربين من ترامب، تبرز مخاطر هذه الخطوة، وما تحققه من مكاسب لروسيا ورئيسها ذو الخبرة الطويلة في أجهزة الاستخبارات السوفياتية فلاديمير بوتين.

وغرد ترامب، مساء الأربعاء، مشيرا إلى تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 2016، وقال "أوباما، بايدن، والمحتالة هيلاري والعديد من الآخرين تورطوا في الخيانة والتجسس للإطاحة بمرشح منتخب، وهو ما يمثل جريمة جنائية. كيف يُسمح لبايدن الآن بالترشح للرئاسة؟"

Obama, Biden, Crooked Hillary and many others got caught in a Treasonous Act of Spying and Government Overthrow, a Criminal Act. How is Biden now allowed to run for President?

