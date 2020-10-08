بعد هجوم بندر بن سلطان.. عريقات: يمكن التطبيع مع إسرائيل لمن يريد لكن دون الإساءة للفلسطينيين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه بإمكان من يريد التمهيد للتطبيع مع إسرائيل أن يفعل ذلك من دون الإساءة للفلسطينيين، وذلك بعد هجوم أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق بندر بن سلطان على القيادة الفلسطينية في لقاء تلفزيوني.

وجاء رد عريقات على الأمير السعودي من دون أن يذكره بالاسم خلال تغريدات على تويتر اليوم الخميس، حيث قال "من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع إسرائيل، يمكنه فعل ذلك من دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري. باستطاعة أي دولة أن تقول مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل".

ارجو من الكل الفلسطيني ان لا يمس بالرموز السيادية للدول العربية وغيرها.من يريد من العرب تقديم اوراق اعتماد لواشنطن او غيرها،او يريد ان يمهد للتطبيع مع اسرائيل،يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الاسطوري.باستطاعة اي دولة ان تقول مصالحي تتطلب التطبيع مع اسرائيل — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وتابع عريقات "من يملك الحقيقة كاملة غير منقوصة لا يشتم، ما عليه إلا أن يقدم الوثائق، خاصة ما نشره رؤساء أميركا في كتبهم وما وضع في مكتباتهم".

لدي من وثائق اللقاءات التى حصلت مع الادارات الامريكية المتعاقبة ما يكشف الحقيقة كاملة،ليس انصاف الحقائق او اقتباس من انتقلوا الى الرفيق الاعلى ولا يستطيعوا الرد.ستكون وثائق امريكية رسمية،ولا اعتقد ان احدا من هؤلاء الذين يتحدثون فى الغرف المغلقة، عكس ما يقولونه لشعوبهم،يستطيع الرد — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وأضاف عريقات أن لديه وثائق اللقاءات التي حصلت مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، وهي تكشف الحقيقة كاملة.

القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها ، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا : لانه رفض ان يكون المسجد الاقصى والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، لانه رفض الاستيطان والضم،ولانه يدافع عن عروبة ارضه ومقدساته شعب قدم مئات الاف من الشهداء والجرحى ومليون اسير ، ثم يتهم بالخيانة — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

ونشر عريقات تغريداته بعد بث 3 حلقات من مقابلة مع الأمير رئيس المخابرات السعودية السابق وسفير المملكة في الولايات المتحدة سابقا، حيث اتهم بندر القيادة الفلسطينية بالتجاوز "والتجرؤ بالكلام الهجين" في اعتراضها على قرار الإمارات والبحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل سابقا اطلق جملة اصبحت تكرر من العرب اكثر من غيرهم : ( الفلسطينيون لم يتركوا فرصة للسلم الا واضاعوها ) اساس الرواية الصهيونية ان اسرائيل لم تخطأ وان الفلسطيني هو الذى اخطأ ويجب ان يوجه له اللوم — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

واعتبر الأمير بندر أن من الصعب الوثوق في القيادة الفلسطينية "بعد نكران الجميل من قبلهم"، واتهمهم بالتهرب من حل قضيتهم، كما اتهم غزة بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليلا ونهارا لحل القضية، ورفع الحصار عن القطاع، حسب زعمه.

وأضاف الأمير بندر في الحقلة الثالثة من المقابلة "نحن في مرحلة مع كل الأحداث الجارية في العالم بدل أن نكون مهتمين بمواجهة التحديات الإسرائيلية كي نخدم الجهة الفلسطينية، فنحن عندنا أمن وطني ومصالح".

وتحدث الأمير بندر عن العديد من المواقف التي جمعته بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعما قال إنها مواقف حدثت مع الإدارات الأميركية، وأحاديث مع مسؤولين دوليين وعرب، بعضهم فارق الحياة.

بدورها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات المسؤول السعودي السابق، واعتبر القيادي في الحركة سامي أبو زهري أنها لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بالمؤسفة.

في المقابل، لاقت تصريحات بندر بن سلطان تأييدا من دولة الإمارات، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر إن "شهادة بن سلطان للتاريخ تمثل سردًا صادقًا لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية".