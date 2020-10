العراق- ذكرى أربعينية الحسين بكربلاء.. لماذا حضر المحتجون وغاب السياسيون؟

View this post on Instagram

دخول موكب شهداء ثورة تشرين الناصريه للإمام الحسين عليه السلام وبداية القمع من قبل ذيول إيران @d.x_4 #الخائفون_لا يصنعون_الحرية

A post shared by Hüssein Ali (@d.x_4) on Oct 6, 2020 at 7:16am PDT