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سياسة|كويت

بعد تزكية أمير الكويت له.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين وليا للعهد

الشيخ مشعل الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر وانخرط مبكرا في دوائر الحكم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الشيخ مشعل الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر وانخرط مبكرا في دوائر الحكم (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/10/2020
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آخر تحديث
8/10/2020
(مكة المكرمة) 01:15 PM

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم وليا لعهد الكويت، وكان مجلس الأمة وافق بالإجماع على تعيين الشيخ مشعل وليا للعهـد.

وأكد ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أن بلاده ستواصل مسيرتها الريادية بوصفها دولةِ دستور ونهج ديمقراطي.

وفي كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، شدد ولي العهد مشعل أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وكان الشيخ مشعل قد أدى اليمين الدستورية وليا للعهد أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقد أكد أمير الكويت ثقته الكبيرة في ولي عهده لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن وتحقيق مصالحه.

النواب وأسرة الصباح

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل لولاية العهد، وأشادوا بالخطوة السريعة التي قام بها الشيخ نواف حين أصدر مرسوما يقضي بتعيين الشيخ مشعل وليا للعهد بعد نحو أسبوع من توليه الحكم.

وينص الدستور الكويتي على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وقد باركت أسرة الصباح تزكية الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في إشارة إلى توافق الأسرة على اختيار الأمير وتأييده.

والشيخ مشعل هو الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر الصباح، وقد انخرط مبكرا في دوائر الحكم، ويعد من الفاعلين في الأسرة الحاكمة، كما أنه لم يكن بعيدا عن كثير من ملفات أرّقت البلاد في مراحل مختلفة.

وقد بدأ ولي العهد الجديد حياته العملية في وزارة الداخلية، وحين أصبح برتبة عقيد تسلم رئاسة المباحث العامة، وهو المنصب الذي ظل فيه منذ عام 1967 حتى 1980، وفي عهده تأسست إدارة أمن الدولة التي وضع أسسها وآلية عملها والقواعد المنظمة لها.

وفي يناير/كانون الثاني 2004 عين نائبا لرئيس الحرس الوطني، ويشهد له بتحقيق قفزات متميزة وإنجازات في تطوير المعسكرات والمرافق الحيوية في هذا الجهاز الحساس.

ورغم ابتعاد الشيخ مشعل الأحمد عن العمل الوزاري وعدم شغله عضوية الحكومات الكويتية المتعاقبة فإنه يعد أحد الفاعلين في أسرة الحكم، ويتولى مع كبار الشيوخ فيها النظر في أمورها والبت في عملها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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