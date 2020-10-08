انتحلت هويات شخصيات قطرية بارزة.. تويتر يغلق عشرات الحسابات المرتبطة بالسعودية

أعلنت منصة "تويتر" كشف 5 شبكات معلوماتية تابعة للسعودية وإيران وكوبا وتايلند وروسيا، من بينها شبكة تابعة مرتبطة بالحكومة السعودية وتنتحل صفات شخصيات قطرية بارزة.

وقالت المنصة إنها أضافت تلك الشبكات إلى قائمة الشبكات المرتبطة بحكومات الدول، وإنها حظرت 1594 حسابا بشكل نهائي على خلفية ارتباطها بتلك الشبكات.

وأوضحت أنها أزالت 33 حسابا مرتبطا بالحكومة السعودية، استخدمت لانتحال صفات شخصيات سياسية قطرية بارزة، ونشر روايات متعلقة بقطر لصالح السلطات السعودية.

كما أعلنت المنصة أنها أغلقت كذلك 104 حسابات مرتبطة بإيران، بسبب الترويج لأعمال العنف في الولايات المتحدة، واستغلال مظاهرات الأميركيين من أصول أفريقية ومقتل جورج فلويد.

وقالت المنصة إن أرشيف العمليات المعلوماتية المرتبطة بالدول هو المصدر الوحيد للحقيقة عند الكشف عن عمليات مدعومة من الدول على المنصة.

كما أكد تويتر أنه شارك البيانات الأولية مع مرصد ستانفورد للإنترنت لإجراء تحقيق مستقل.