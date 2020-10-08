البث الحي
سياسي|سياسة|يمن

العودة للتصعيد.. سقوط 52 قتيلا في معارك شرسة بالحديدة اليمنية

المسلحون الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة الإستراتيجي (رويترز)
المسلحون الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة الإستراتيجي (رويترز)
8/10/2020

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم مقتل 52 شخصا، بينهم مدنيون، وذلك نتيجة القتال بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح المسؤولون أن القتال اندلع بشكل عنيف في منطقة حيس ومديرية الدريهمي جنوب ميناء الحديدة. وأضافوا أن الحوثيين حاولوا كسر الحصار الذي فرضته القوات الحكومية على المنطقة ومديرية الدريهمي منذ عامين.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة والتقارير الواردة بشأن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

وأكد غريفيث أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وناشد غريفيث جميع الأطراف وقفَ القتال مباشرة، واحترامَ التزاماتهم في إطار اتفاق ستوكهولم، والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وتصاعدت مؤخرا حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف وبين مسلحي الحوثيين في الحديدة، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن اختراق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب سكان محليين، فإن الاشتباكات المستمرة منذ أيام تعتبر الأعنف منذ توقيع اتفاق ستوكهولم عام 2018.

وتدور الاشتباكات على بعد أميال من ميناء الحديدة الإستراتيجي، الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يدخل عبره 75% من احتياجات اليمن الأساسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من حروب

قره باغ.. اتهامات متبادلة بخرق الهدنة وأذربيجان تعلن تفوقها ميدانيا

أذربيجان توعدت السبت بـ&#34;الانتقام&#34; لمقتل 13 مدنيا في قصف ليلي استهدف مدينة غنجه (رويترز)

قتلى مدنيون بقصف داخل أذربيجان.. أرمينيا تنفي مسؤوليتها وعلييف: سنرد في الميدان

إحدى المناطق التي تعرضت للقصف أمس في غنجه (الأناضول)

الحرب في ناغورني قره باغ.. التطورات على مدار الساعة

دبابة تابعة للقوات الموالية لأرمينيا على خطوط النار (رويترز)

بندقية للإيجار.. تفاصيل عن تورط حركات التمرد السودانية في القتال بليبيا

حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي هي أكبر الجماعات السودانية المقاتلة بليبيا (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)