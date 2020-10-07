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يخطط لتوجيه خطابات ويشن هجمات.. ترامب حبيس كورونا بالبيت الأبيض ويسابق الزمن لوقف تقدم بايدن

ترامب قال إنه يريد خوض المناظرة الثانية مع بايدن منتصف الشهر الجاري (الأوروبية)
ترامب قال إنه يريد خوض المناظرة الثانية مع بايدن منتصف الشهر الجاري (الأوروبية)
7/10/2020

يسابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاضع للحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابته بفيروس كورونا، الوقت لاستئناف جولاته الانتخابية قبل شهر من انتخابات الرئاسة، وواصل في الأثناء هجماته في محاولة لوقف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه بفارق مهم في استطلاعات الرأي.

وبعد خروجه أمس من المستشفى العسكري قرب واشنطن، يفترض أن يقضي ترامب (74 عاما) فترة الحجر الصحي في البيت الأبيض، ولكن لم يتضح ما إذا كان سيلتزم بذلك.

وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي اليوم الأربعاء إنه لم تظهر خلال الساعات الـ24 الماضية أي من أعراض كورونا على الرئيس، واصفا حالته بالمستقرة.

كما قال إنه لم يعان من الحمى منذ أكثر من 4 أيام، ولم يحتج أي أكسجين إضافي منذ نقله إلى المستشفى مساء يوم الجمعة الماضي.

ويقول الفريق الطبي المشرف على علاج ترامب إنه يحتاج إلى 10 أيام كي يتماثل للشفاء.

وحتى قبل أن يغادر المستشفى أمس، أكد المرشح الجمهوري أنه يريد خوض المناظرة المقررة مع بايدن يوم 15 من الشهر الجاري في ميامي، لكن المرشح الديقمراطي طالب أمس بألا تجرى المناظرة ما لم يشف الرئيس تماما.

ورغم عدم تعافيه من كورونا وخضوعه للحجر الصحي، فإن ترامب يحاول إعادة الزخم لحملته الانتخابية بعدما أظهرت استطلات الرأي الأخيرة تراجعه أمام منافسه الديمقراطي.

ووفق أحدث استطلاع لمحطة "سي إن إن" (CNN)، فإن بايدن يتقدم بنسبة 57% من الأصوات مقابل 41% لترامب، بيد أن الأخير كان قد وصف الاستطلاعات التي تظهر تأخره بالمزيفة.

خيارات ترامب
وقال مستشارون إن ترامب يبحث عن خيارات بشأن كيفية إيصال رسالته للناخبين، ووقف تقدم بايدن في الولايات التي ستحسم انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافوا أنهم يبحثون أن يلقي ترامب خطابا موجها للشعب الأميركي، ويدرسون إمكانية أن يوجه خطابا للناخبين من كبار السن غدا الخميس.

وفي تغريدة نشرها اليوم على تويتر، هاجم المرشح الجمهوري خصمه الديمقراطي ووصفه بالمعتوه، قائلا إن وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته.

ومنذ إصابة الرئيس بكورونا، يقود حملته الانتخابية كل من نجله الأكبر دونالد ونائبه مايك بنس.

من جهته، قال البيت الأبيض إن التحضيرات جارية للسماح للرئيس بالعودة إلى مكتبه خلال الأيام المقبلة.

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية اليوم إنه لاحظ ما وصفها بنبرة عداء حادة لروسيا من المرشح الديمقراطي جو بايدن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تصريحات بايدن عن الحد من الأسلحة كانت مشجعة.

وقال بوتين إن بلاده ستعمل مع أي قائد أميركي، لكنه أشاد بالرئيس الحالي دونالد ترامب لقوله إنه يريد علاقات أفضل مع موسكو.

ورفض الرئيس الروسي مجددا اتهام واشنطن لبلاده بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وتأتي تصريحات بوتين في وقت أثار فيه مسؤولون أميركيون في الأيام الماضية مخاوف من محاولة روسيا التأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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