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روسيا تُخلي أكثر من 10 قرى بعد نشوب حريق هائل في مستودع أسلحة

انفجارات واندلاع حريق في مستودع ذخيرة داخل منطقة عسكرية في روسيا (وكالات)
انفجارات واندلاع حريق في مستودع ذخيرة داخل منطقة عسكرية في روسيا (وكالات)
7/10/2020
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آخر تحديث
7/10/2020
(مكة المكرمة) 08:02 PM

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارات واندلاع حريق في مستودع للذخيرة داخل منطقة عسكرية وسط البلاد.

وهرعت السلطات الروسية لإجلاء سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان اليوم الأربعاء، عقب نشوب حريق في مستودع للذخيرة أدى إلى انتشار دخان كثيف.

وفي لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمكن سماع دوي انفجارات ذخائر في المستودع.

وقال شاهد في أحد المقاطع إن السماء تمطر رمادا وشظايا. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ أنه تسنى سماع دوي قذيفة تنفجر كل 5 إلى 10 ثوان.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء -نقلا عن وزارة الطوارئ- إن طريقا سريعا أُغلق وتم إخلاء أكثر من 10 قرى في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المستودع الذي يقع على بُعد 260 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي أن الحريق شب بالمستودع بسبب الرياح التي دفعت إليه نيرانا كانت قد شبت في حقل قريب. وأضافت أنه لم يُصب أحد في الموقع وتم إجلاء أفراد القوات والمدنيين من المكان.

ولطالما شبت حرائق وحدثت انفجارات في مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الروسي على مدى سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات بخصوص ضعف معايير السلامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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