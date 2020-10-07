قره باغ.. قتال أرميني أذربيجاني مستعر على الأرض وسعي لفتح أبواب الدبلوماسية في جنيف

أبدت أرمينيا استعدادها للاعتراف باستقلال قره باغ لحل الأزمة مع أذربيجان، كما أكدت روسيا أن التزاماتها تجاه أمن أرمينيا لا تنطبق على قره باغ، وتتواصل المعارك والقصف المتبادل وسط دعوات لحل برعاية مجموعة مينسك.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة للاعتراف باستقلال ما سماها "جمهورية قره باغ"، إذا كان ذلك سيساعد في حل الأزمة.

وأضاف أن تسوية النزاع لا بد لها من حلول وسط وتنازلات، وأن بلاده مستعدة لذلك في حال كانت أذربيجان ترغب في ذلك، على حد قوله.

وأكد باشينيان أن النزاع في قره باغ خرج عن حدود الإقليم وأصبح يشكل تهديدا للأمن الدولي، واتهم تركيا بالسعي لإحياء الإمبراطورية العثمانية وتكرار ما وصفه بإبادة الأرمن.

بدوره، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن التزامات روسيا تجاه أمن أرمينيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تنطبق على قره باغ.

في الجانب الآخر، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف للقناة الأولى الروسية إن بلاده ستعود إلى المحادثات مع أرمينيا بعد انتهاء مرحلة الصراع العسكري "الحرجة"، موضحا أن المجتمع الدولي، بما فيه رؤساء مجموعة مينسك، صرحوا في وقت سابق بأنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن في قضية قره باغ.

وأضاف علييف أن من حق تركيا "بصفتها دولة كبيرة وجارة لنا في جنوب القوقاز" المشاركة في الوساطة، وذلك بعدما قال باشينيان لمجلة تايم إن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا كفت تركيا عن الانخراط في الصراع وجرى سحب "المرتزقة".

وكان علييف قد تحدث هاتفيا مع بوتين، حيث وصف الأخير ما يجري في الإقليم بالمأساة، ودعا إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

دعوات دولية

وناشدت الأمم المتحدة الدول التي لها نفوذ في أرمينيا وأذربيجان العمل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين.

وأقر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بعدم تحقيق أي تقدم دبلوماسي لحل الأزمة.

من جهة أخرى، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من اتساع رقعة الحرب، مؤكدا أن إيران لن تسمح لمن وصفهم بالإرهابيين بالوجود قرب حدودها.

وأضاف روحاني أن حلّ الأزمة يتم عبر الحوار، وأن طهران مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة لحل الخلاف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن طهران سلمت مذكّرة احتجاج رسمية لكل من أذربيجان وأرمينيا، اعتراضا على سقوط قذائف على المناطق الحدودية الإيرانية جراء النزاع الدائر بين البلدين، معتبرا ذلك خرقا للسيادة الإيرانية.

وأضاف خطيب زاده أن بلاده لن تتساهل حين يتعلق الأمر بأمن مواطنيها، داعيا الطرفين إلى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الأمر.

صاروخ أرميني سقط دون أن ينفجر قرب محطة طاقة في أذربيجان (رويترز)

وفي باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية بأن "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لتركيا، مما قد يؤدي إلى تأجيج وتدويل الصراع".

وأعرب الوزير عن أسفه لـ "وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين من أجل تحقيق تقدم طفيف في الأراضي من جانب أذربيجان بما أنها هي من بدأ القتال"، داعيا إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى المفاوضات "من دون شروط" تحت رعاية مجموعة مينسك المكلفة بالوساطة، والتي تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وأوضح لودريان أنه ستعقد اجتماعات غدا في جنيف وأخرى يوم الاثنين في موسكو، أملا في التمهيد لبدء المفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن وزير الخارجية جيهون بيراموف سيتوجه الخميس إلى جنيف لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع قره باغ، كما سيلتقي رؤساء مجموعة مينسك ليعرض موقف بلاده من التسوية.

واستبعدت أرمينيا على لسان متحدثة رسمية أي لقاء بين وزراء أذربيجان وأرمينيا في جنيف، لأنه "لا يمكن التفاوض من جهة والقيام بعمليات عسكرية من جهة أخرى"، ولم توضح ما إذا كان وزير الخارجية الأرميني سيذهب إلى جنيف للقاء رؤساء مجموعة مينسك.

الجيش الأذربيجاني يعترض صاروخا أطلق من الطرف الأرميني (وكالة الأناضول)

القصف مستمر

على الصعيد الميداني، قال رئيس وزراء أرمينيا إن ما يسمى بقوات الدفاع الذاتي في قره باغ تراجعت تكتيكيا في محور مدينة جبرائيل جنوب شرقي قره باغ لمحاصرة الجيش الأذربيجاني، وإن العملية تسير بنجاح.

وكان الجيش الأرميني قد أعلن مقتل 60 عسكريا أذربيجانيا وتدمير عشرات الآليات والأسلحة الثقيلة خلال صدّ هجوم للقوات الأذربيجانية على جبرائيل.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أرمينية أن القصف الأذربيجاني تجدد على مدينة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، كما شنت قصفا عنيفا على مدينة هيدروت جنوب شرقي الإقليم.

وأضاف أن القصف الصاروخي والمدفعي تجدد على مدينة شوشي المجاورة، وأدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

في المقابل، قالت مصادر بوزارة الدفاع الأذربيجانية إن عمليات الجيش الأذربيجاني مستمرة على كل الجبهات.

وأوضح مراسل الأناضول أن منظومات الدفاع الجوي للجيش الأذربيجاني أعاقت هجوما أرمينيا بصواريخ بعيدة المدى على مدينة هيفلاه، حيث جاء الهجوم عقب استهداف خط أنابيب "باكو تبليسي قارص" لنقل الغاز الطبيعي مساء الثلاثاء.

ولجأ مواطنو القرى الأذربيجانية شرقي إقليم قره باغ إلى المدارس للاحتماء من القصف الأرميني، حيث تتعرض قرى منطقتي أغجة بدي وآغدام لقصف مستمر منذ بدء المعارك في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.