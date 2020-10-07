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لجنة تقصي حقائق تبحث مع السفير السعودي في بريطانيا طلبها زيارة أميرين معتقلين

الأمير أحمد بن عبد العزيز (يمين) وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف (الصحافة السعودية)
الأمير أحمد بن عبد العزيز (يمين) وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف (الصحافة السعودية)
7/10/2020

دعا السفير السعودي لدى بريطانيا خالد بن بندر لجنة تقصي حقائق تضم نوابا بريطانيين ومحامين دوليين إلى اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبهم زيارة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز للتحقيق في ظروف اعتقالهما.

وقال بيان صادر عن شركة "بندمانز" للمحاماة إن السفير السعودي التقى الاثنين الماضي -في اجتماع غير رسمي- رئيس اللجنة النائب كريسبن بلنت.

وكانت اللجنة قد سلّمت الأسبوع الماضي السفارة السعودية رسالة رسمية، تطلب فيها زيارة الأميرين المحتجزين في مكان غير معلوم منذ مارس/آذار الماضي، وسط تقارير عن حرمانهما من المشورة القانونية والرعاية الصحية.

المصدر : الجزيرة

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