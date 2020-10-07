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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد القضاء على كورونا.. بيل غيتس يتوقع موعدا لعودة الحياة الطبيعية

مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس (غيتي إيميجز)
مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس (غيتي إيميجز)
7/10/2020

قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أمس الثلاثاء إن "الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021 إذا نجح لقاح فيروس كورونا وأصبح جاهزا في وقت قريب، وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع".

وأضاف غيتس (64 عاما) لمجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال، أنه بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية.

وتابع "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح".

ويتصدر لقاحان لكورونا طورتهما "فيزر/بيوإن تيك" و"أسترازينكا/جامعة أوكسفورد" قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنه من المحتمل أن يكون لقاح ضد كورونا جاهزا بحلول نهاية العام.

وقدم غيتس 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقا مع 16 شركة أدوية قال غيتس إنها "تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن".

المصدر : رويترز

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