في ذكرى ميلاد بوتين.. روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ أسرع من الصوت

قال قائد عسكري روسي كبير للرئيس فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ68 اليوم الأربعاء، إن البلاد اختبرت صاروخها "تسيركون"، وهو صاروخ "كروز" (جوال) أسرع من الصوت، وإنه أصاب هدفا بنجاح في بحر بارنتس.

وأضاف رئيس الأركان العامة بالجيش -فاليري غيراسيموف- خلال اتصال مرئي ببوتين، أن الضربة التجريبية نُفذت أمس الثلاثاء، انطلاقا من سفينة الـ"أدميرال جورشكوف" التي كانت في البحر الأبيض بشمال روسيا.

وتحدث بوتين، الذي تعهد بتعزيز الوجود العسكري الروسي في القطب الشمالي، بشكل إيجابي عن الصواريخ التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت، وعن جيل جديد من الأسلحة الروسية خلال كلمة ألقاها في مارس/آذار 2018، وأشاد بتجربة الإطلاق اليوم الأربعاء.

وقال لغيراسيموف "هذا حدث كبير ليس فقط في حياة القوات المسلحة، بل أيضا لروسيا كلها، للبلد بأسره".

وسبق لبوتين أن أعلن الأسبوع الماضي، أن الصاروخ قادر على الطيران بسرعة أعلى بـ9 أضعاف من سرعة الصوت، وسيكون مداه ألف كيلومتر.

ويأتي اختبار الصاروخ "تسيركون" وسط توتر يتعلق بالحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن ينقضي أجل معاهدة "نيو ستارت" (New START)، وهي آخر معاهدة كبيرة قائمة بين البلدين تخص الأسلحة النووية، في فبراير/شباط.

وقال غيراسيموف، إن الصاروخ أصاب هدفا يبعد 450 كيلومترا خلال 4 دقائق ونصف من وصوله إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بلغت أكثر من 8 ماخ.