الجزيرة تحصل على صورها.. المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يعقد محاكمات لجنود يمنيين

حصلت الجزيرة على صور محاكمة أقامها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لعدد من الجنود في الجيش اليمني، اعتُقلوا منذ أكثر من عامين.

وقال الجنود المعتقَلون أثناء المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء والتعذيب في السجون التابعة للتحالف السعودي الإماراتي في بير أحمد بعدن منذ أكثر من 2.5 عام.

ونفى الجنود اليمنيون المعتقلون لدى المجلس الانتقالي الجنوبي جميع التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة الخاضعة لسيطرة هذا المجلس المدعوم إماراتيا.

كما كشفوا عن وفاة عدد من زملائهم في السجون بعدن، جراء تعرضهم للتعذيب بإشراف قيادات عسكرية إماراتية.

وقالت مصادر للجزيرة إن عناصر الجيش اليمني اعتقلوا عقب المواجهات مع مقاتلي الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعدن في يناير/كانون الثاني 2018.