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سياسة|كويت

أمير الكويت يختار مشعل الأحمد وليا للعهد

الشيخ مشعل الأحمد (مواقع التواصل الإجتماعي)
الشيخ مشعل الأحمد (مواقع التواصل الإجتماعي)
7/10/2020

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مرسوما يقضي بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

وكان عضوان من أسرة الصباح تعهدا -اليوم الأربعاء، في منشورات على تويتر- بتأييد الشيخ مشعل (80 عاما) لمنصب ولي العهد، قبل إعلان المرسوم الأميري.

وينص الدستور الكويتي على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وقد باركت أسرة الصباح من جهتها تزكية الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في إشارة إلى توافق الأسرة على اختيار الأمير وتأييده.

والشيخ مشعل المزكى لمنصب ولي العهد، هو الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر الصباح، وقد انخرط مبكرا في دوائر الحكم، وهو يعد من الفاعلين في الأسرة الحاكمة، كما أنه لم يكن بعيدا عن كثير من ملفات أرّقت البلاد في مراحل مختلفة.

وقد بدأ ولي العهد الجديد حياته العملية في وزارة الداخلية، وحين أصبح برتبة عقيد تسلم رئاسة المباحث العامة، وهو المنصب الذي ظل فيه منذ عام 1967 حتى 1980، وفي عهده تأسست إدارة أمن الدولة التي وضع أسسها وآلية عملها والقواعد المنظمة لها.

عين نائبا لرئيس الحرس الوطني في يناير/كانون الثاني 2004، ويشهد له بتحقيق قفزات متميزة وإنجازات في تطوير المعسكرات والمرافق الحيوية لهذا الجهاز الحساس.

ورغم ابتعاد الشيخ مشعل الأحمد عن العمل الوزاري وعدم شغله عضوية الحكومات الكويتية المتعاقبة، فإنه يعد أحد الفاعلين في أسرة الحكم، ويتولى مع كبار الشيوخ فيها النظر في أمورها والبت في عملها.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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