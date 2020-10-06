هاريس وبنس من يخطف الأضواء في مناظرة نائب الرئيس؟

ضاعفت تطورات الساعات الأخيرة بالولايات المتحدة بصورة كبيرة من أهمية مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات الأميركية الجمهوري مايك بنس، والديمقراطية كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن المقررة مساء غد الأربعاء.

وتعطي زيادة انتشار فيروس كورونا أهمية كبيرة للمواجهة مع وصول عدد الإصابات لما يقرب من 7.5 ملايين شخص، وتخطي عدد الوفيات 210 آلاف شخص آخرين حتى نهاية يوم الاثنين، وكشفت وسائل إعلام أميركية أن حاجزا زجاجيا شفافا سيفصل بين بنس وهاريس خلال المناظرة في ظل تزايد المخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

مع وصول كورونا إلى داخل البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالفيروس تزايد القلق على مستقبل حملته الانتخابية، كما يسلط ارتفاع عُمر ترامب (74 عاما) والمرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاما) الضوء بصورة أكبر على المناظرة مما يحتم على بنس وهاريس استغلال أول مواجهة بينهما؛ لتأكيد قدرتهما على تسلم مهام الرئاسة إذا استلزم الأمر ذلك.

بنس وتوازن الولاء المطلق لترامب

يعد مايك بنس استثناء واضحا بين العشرات وربما المئات من كبار المسؤولين ممن تدهورت علاقة الرئيس ترامب بهم؛ ومنهم وزراء خارجية ووزراء دفاع ومستشارون للأمن القومي وكبار موظفي البيت الأبيض، حيث أقدم على إقالة بعضهم وسارع آخرون بتقديم استقالاتهم، وبقي بنس صامدا.

تعكس هذه اللحظة قوة وصلابة مايك بنس وقوة علاقته بترامب، إذ يعد بنس استثناء واضحا بين مجموعة كبار المسؤولين الذين اصطدموا بترامب خلال سنوات حكمه الأربع.

نجا بنس بعلاقته مع الرئيس من تقلباته، وسدد ثمن الولاء الشديد لترامب بالبقاء في الظل في عهد رئيس يطغى وجوده وكاريزمته ومركزيته على الساحة السياسية الأميركية، بما لا يسمح بسطوع نائب الرئيس.

ووفر بنس لترامب ما يفتقده، فهو رجل سياسة من ولاية جمهورية، ويعرف تفاصيل العمل الحكومي من سنوات عمله في مجلس النواب ومن عمله حاكما لولاية إنديانا.

يبلغ بنس 63 عاما، وهو لا يخفي طموحه السياسي تجاه المنصب الرئاسي في المستقبل.

هاريس وما لا يملكه بايدن

جرى انتخاب هاريس عام 2016 لشغل منصب سيناتورة عن ولاية كاليفورنيا، وتعد ثالث امرأة تشغل منصب السيناتورة من ولاية كاليفورنيا.

ولدت هاريس في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1964 في منطقة سان فرانسيسكو لأب أسود من دولة جامايكا وأم هندية، والدها دونالد كان خبيرا اقتصاديا، وكان يُدرس في جامعة ستانفورد العريقة، والدتها شيامالا، عملت باحثة في مجال السرطان وحصلت على الدكتوراه من جامعة بيركلي الشهيرة.

اختار بايدن هاريس؛ لعدة أساب منها صغر سنها نسبيا إذ تبلغ 56 عاما، ولكونها سيدة، وملونة تشبه أميركا الجديدة، وتتبع بعض السياسيات التقدمية، وهو ما يرضي التيار اليساري بالحزب الديمقراطي.

وتشتهر هاريس بتبنيها تشريعات مهمة لبرامج الرعاية الصحية، ولها سجل جيد لمساعدة المهاجرين غير النظاميين للحصول على إقامة قانونية.

عملت منذ عام 1990 في مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وفي مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.

وشغلت هاريس بين عامي 2004 و2011 منصب المدعية العامة لمدينة سان فرانسيسكو، ثم شغلت بين عامي 2011 و2017 منصب النائبة العامة (وزيرة العدل) لولاية كاليفورنيا، كبرى الولايات الأميركية.

ترقب لحظة 2024

خاضت هاريس انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 مرشحة تهدف للوصول للمنصب الأعلى في الحياة السياسية الأميركية؛ إلا أنها انسحبت مبكرا، وأعلنت تأييدها لاحقا لجو بايدن.

أما مايك بنس فلم يخف طموحه الرئاسي، وإن قبل مؤقتا أن يبقى ظلا لترامب وسط سيطرة الرئيس الأميركي المطلقة على الحزب الجمهوري.

ومن شأن تقديم الولاء الكامل لترامب أن يدعم حظوظه الرئاسية عام 2024، حيث لا يمكن التقدم والفوز بترشيح الجمهوريين دون دعم ترامب وقاعدته، خاصة في ظل منافسة شرسة متوقعة من نجوم صاعدة بالحزب مثل السفيرة نكي هيلي والسيناتور توم كوتون والسيناتور ماركو روبيو ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ويعترف العديد من حلفاء بنس بأنه إذا خسر ترامب انتخابات 2020 فستتضاءل فرص نائب الرئيس، في حين سيتغير مصير بنس لو انتصر ترامب في انتخابات 2020، إذ سيكون حينها المرشح الأكثر حظا للتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وعلى العكس، لن تقضي هزيمة بايدن على فرص هاريس؛ بل ستعتبر نقطة انطلاق جديدة للصعود على سلم الحزب الديمقراطي استعدادا لانتخابات 2024 الرئاسية.