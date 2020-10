معجزة من الله وتحية عسكرية وإشارة النصر.. رسائل ترامب الانتخابية بعد إصابته بفيروس كورونا

واقفا على قدميه أدى التحية العسكرية لرجال الأمن في البيت الأبيض، ملوحا بإشارة النصر لأنصاره وكاميرات وسائل الإعلام التي واكبت رجوعه، كان هذا أول ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن غادر الاثنين مستشفى "والتر ريد" العسكري، وذلك رغم أن أطباءه أكدوا أنه لم يتعاف بعد من أصابته بفيروس كورونا.

ونشر ترامب مقطع فيديو عقب عودته، عبر حسابه على تويتر، قال فيه "سوف نعود للعمل، قائدا لكم، علي فعل ذلك، أعلم أن هناك مخاطرة في ذلك ولكن علي أن أفعل ذلك".

وأضاف أشعر أنني أفضل الآن، وربما لدي مناعة؛ لكن لا تسمحوا له (أي الفيروس) بأن يسيطر عليكم، اخرجوا وكونوا حريصين.

الرئيس الذي يصر على الظهور في مظهر الرجل القوي الذي قهر المرض، نجح في الاستحواذ على اهتمام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم، منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الجمعة الماضية، حتى أن أخبار منافسه الديمقراطي جو بايدن اختفت تقريبا.

ومنذ يوم الجمعة، تحدث الرئيس في رسائل فيديو وتغريدات لطمأنة مؤيديه القلقين عليه قبل شهر من انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه على ما يرام، كما أنه خرج الأحد في سيارة رباعية الدفع في رحلة قصيرة لتحية أنصاره خارج المستشفى، مما أثار انتقادات ضده.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020