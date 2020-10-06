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سياسة

لبحث القضايا الإقليمية.. أردوغان يزور الدوحة غدا ويلتقي الشيخ تميم

زيارة رسمية سابقة للرئيس أردوغان إلى الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الأناضول)
زيارة رسمية سابقة للرئيس أردوغان إلى الدوحة للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الأناضول)
6/10/2020

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصل الدوحة غدا الأربعاء في زيارة عمل، وذلك بعد زيارة إلى الكويت.

وأضافت الوكالة أن الطرفين سيبحثان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وجاء -في بيان نشرته الرئاسة التركية- أن أردوغان سيزور غدا الكويت للقاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى منصبه عقب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيقدم تعازيه له.

كما سيتم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، حسب البيان.

وأضاف البيان أن أردوغان سيتوجه بعد ذلك إلى دولة قطر للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "حيث يستعرض الزعيمان الفرص الهادفة إلى زيادة تعزيز التعاون الحالي بين تركيا وقطر، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية".

المصدر : وكالات

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