أزمة قرغيزستان.. المعارضة تسيطر على مقرات الحكومة ورئيس الوزراء يستقيل

سيطر المحتجون في قرغيزستان على مقرات الحكومة والبرلمان وأمن الدولة، وطالبوا الرئيس بالتنحي، في حين استقال رئيس الوزراء ليخلفه سياسي كان مسجونا وحرره المحتجون.

وقالت مصادر إن المعارضة سيطرت اليوم الثلاثاء على مقرات الحكومة والبرلمان وأمن الدولة، وطالبوا بتعيين النائب السابق سادير جبّاروف لرئاسة الحكومة، بعد يوم من تحريره من السجن.

وأعلن البرلمان أن رئيس الوزراء كوبات بك بورونوف -القريب من الرئيس الحالي- استقال، مضيفا "انتخب سادير جبّاروف رئيسا للوزراء في جمهورية قرغيزستان. اتخذ القرار خلال اجتماع طارئ" عقد في فندق بسبب استيلاء المتظاهرين على مقر البرلمان.

وحسب وكالة إنترفاكس، فإن المحكمة القرغيزية العليا برأت رئيس الوزراء القرغيزي الجديد.

وطالب المحتجون الرئيس سورونباي جينبيكوف بالتنحي عن منصبه بشكل طوعي، لكن الرئيس قال إن ثمة محاولة انقلاب في بلاده، وأمر قوات الأمن بألا تفتح النار في وجه المحتجين تحت أي ظرف.

وذكرت وسائل إعلام قرغيزية أن الرئيس جينبيكوف أعلن استعداده لإجراء مفاوضات مع المعارضة، رغم اتهامه لها بالسعي ليس فقط لإبطال نتائج الانتخابات، بل وزعزعة الوضع.

المحتجون يحيطون بالقصر الرئاسي (الأناضول)

الأمم المتحدة

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار لحل أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأعرب غوتيريش -في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه- عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع الراهن، مع إعرابه عن أسفه للخسائر في الأرواح.

وتمكن محتجون رافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية الأحد من إطلاق سراح الرئيس السابق ألماز بك أتامباييف، الذي كان يقبع في زنزانة بالعاصمة بشكيك، إذ كان يقضي حكما بالسجن منذ يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 11 عاما على خلفية اتهامات بالفساد.

وألغت اليوم لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات الأخيرة، نقلا عن عضو في اللجنة.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عددا من حكام الأقاليم قدموا استقالاتهم، وأن مسيرات شعبية انطلقت اليوم في عدد من مراكز الأقاليم ضد الحكومة، في حين احتشد أنصار جينبيكوف بمدينة أوش الجنوبية، حيث دعا شقيقه أسيل بك جينبيكوف إلى الوحدة والنظام.