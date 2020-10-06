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شاهد.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار شاحنة ملغمة في مدينة الباب شمال سوريا

التفجير وقع بالقرب من سوق شعبي مزدحم (الأناضول)
التفجير وقع بالقرب من سوق شعبي مزدحم (الأناضول)
6/10/2020

سقط عشرات القتلى والجرحى -اليوم الثلاثاء- جراء انفجار شاحنة ملغمة في منطقة مكتظة بمدينة الباب في ريف حلب، ونشر ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظة الانفجار.

وأفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر طبية- بأن 18 شخصا قتلوا وأصيب نحو 70 على الأقل، بينهم نساء وأطفال، كما خلّف الانفجار دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات.

ووقع التفجير بالقرب من محطة انطلاق الحافلات وسط مدينة الباب، حيث يقع أيضا السوق المدينة الشعبي.

يذكر أن مناطق سيطرة المعارضة السورية تشهد بشكل مستمر انفجار سيارات ودراجات ملغمة وعبوات ناسفة، مما أوقع عددا كبيرا من المدنيين بين قتيل وجريح.

وبحسب وكالة الأناضول، وجّهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي سبق أن نفذت أعمالا مشابهة، وهي تتخذ من مدينتي تل رفعت ومنبج مقرا لها في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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