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سياسة

بعد 10 أيام من معارك قره باغ.. أرمينيا مستعدة للتنازل وتثق بأن روسيا ستدافع عنها وتحمّل تركيا مسؤولية الانهيار

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
6/10/2020

في تطور جديد، أبدت أرمينيا استعدادها لتقديم تنازلات في قضية ناغورني قره باغ بعد 10 أيام من المعارك الدامية في الإقليم، وشددت على ثقتها بأن روسيا ستدافع عنها عند الضرورة.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في نزاعها مع أذربيجان بشأن ناغورني قره باغ بشرط وجود نية مماثلة لدى باكو.

وقال باشينيان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في يريفان إن "النزاعات يجب أن تحل بناء على تنازلات متبادلة"، مضيفا أن "ناغورني قره باغ مستعد وأرمينيا مستعدة لتقديم تنازلات مقابل تلك التي تبدي أذربيجان استعدادا لتقديمها".

وأعرب عن "ثقته" بأن روسيا ستساعد بلاده إذا تعرضت لهجوم مباشر، وذلك على خلفية استمرار المعارك مع أذربيجان والتي لا تزال محصورة بإقليم ناغورني قره باغ المحتل من أرمينيا.

وقال باشينيان في المقابلة ذاتها "أنا واثق بأن روسيا ستفي بالتزاماتها إذا تطلب الوضع ذلك" في إطار التحالف العسكري القائم بين البلدين.

مسؤولية تركيا
واعتبر رئيس وزراء الأرمني أن تجدد المعارك في الإقليم سببه الدعم التركي لأذربيجان، منددا بما اعتبرها "حربا إرهابية على شعب يناضل من أجل حريته".

وأكد أنه "لولا التحرك الكثيف لتركيا لما بدأت هذه الحرب، إذا كان صحيحا أن سلطات أذربيجان تبنت بشكل كثيف في الأعوام الـ15 الأخيرة خطابا حربيا فإن قرار بدء الحرب سببه الدعم التام لتركيا".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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