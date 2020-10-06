البث الحي
سياسة

بعد تبرئته من الإساءة للإمارات.. النفيسي يشيد بالقضاء ويتفاءل بمستقبل الكويت

عبد الله النفيسي كان متهما بالقيام بعمل عدائي ضد الإمارات بسبب بعض تصريحاته (مواقع التواصل)
عبد الله النفيسي كان متهما بالقيام بعمل عدائي ضد الإمارات بسبب بعض تصريحاته (مواقع التواصل)
6/10/2020

اعتبر المفكر السياسي الكويتي عبد الله النفيسي الحكم ببراءته من تهمة الإساءة إلى دولة الإمارات مؤشرا إيجابيا، كما تفاءل بمستقبل بلاده بعد تولي الأمير الجديد الحكم، وأشاد باستقلالية القضاء الكويتي ومكانته في الدولة.

وفي أول حكم قضائي يصدر باسم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قضت محكمة الجنايات قبل يومين ببراءة النفيسي من تهمة الإساءة إلى الإمارات، وهي تهمة تصنف في خانة «أمن الدولة».

وقال النفيسي في بيان نشره على تويتر، إن حكم البراءة يرسي "مبادئ ترتقي بنا كشعب وأمة تتطلع لمجاراة ما تسعى إليه الأمم المتحضرة من احترام حريات الفرد وحقه في إبداء رأيه".

ولفت النفيسي إلى تضمن حكم المحكمة "فقرة راقية جدا"، وهي أن المحكمة "تهيب بالدولة، بكافة مؤسساتها ولا سيما التنفيذية منها، الحرص على حرية التعبير عن الرأي، والعمل على صونها بحسبان أن المشرع الدستوري أعلى من قدرها وأعظم من شأنها، بل وارتقى بها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية".

ورأى المفكر الكويتي أن حكم المحكمة أكد على أهمية حرية التعبير كأحد أبرز المكتسبات الدستورية، وأنه حث الدولة على احترامها، وهو دليل قوي على أهمية ومكانة القضاء بما له من سلطة واستقلالية في الكويت، وفقا لقوله.

وأضاف النفيسي أنه متفائل بأن يكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر باسم الأمير الجديد، معتبرا أنه مؤشر على الرؤية الإيجابية للمرحلة المقبلة.

وأبدى النفيسي تفاؤله أيضا باستجابة السلطات للمقترحات التي قدمها مع ناشطين آخرين باسم "وثيقة الكويت"، لإجراء إصلاحات سياسية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى النفيسي تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات، عندما نشر على حسابه بتويتر عبارات اعتُبرت مسيئة لها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)