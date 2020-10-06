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مرسوم أميري بفض دور انعقاد البرلمان الكويتي الخميس

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الجزيرة)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الجزيرة)
6/10/2020

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه صدر مرسوم أميري بفض دور الانعقاد العادي للمجلس الخميس المقبل.

وقال الغانم -في تصريحات صحفية- إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين غدا الأربعاء؛ الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.

وبخصوص ولي العهد، قال الغانم إنه إذا وصله أمر أميري غدا بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس لمبايعة ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله "فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد".

وينص الدستور الكويتي على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وكان رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية وضعوا استقالاتهم تحت تصرف أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال بيان للديوان الأميري إن الاستقالة جاءت حرصا من رئيس الحكومة وأعضائها على أن يتولى المسؤولية الوزارية من يحظى بثقة أمير البلاد.

وأضاف البيان أن أمير الكويت أكد ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء واجباتها الدستورية، واستكمال التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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