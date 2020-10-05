وزيرا خارجيتي الإمارات وإسرائيل يجتمعان غدا في ألمانيا

قال مسؤولون الاثنين إن وزيري خارجيتي إسرائيل والإمارات سيجتمعان غدا الثلاثاء في ألمانيا، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير غابي أشكنازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان سيناقشان مجموعة من الملفات المتنوعة بهدف تعزيز العلاقات.

ووقعت إسرائيل والإمارات الشهر الماضي اتفاقا في واشنطن لتطبيع العلاقات وتأسيس صلات أوسع نطاقا بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن امتنانه لاختيار وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي عقد اجتماعهما الأول -الذي وصفه بالتاريخي- في ألمانيا.

ووصف ماس اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات بالشجاع، وقال إنه الخبر السار في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة.

وأضاف أن هذا الاتفاق هو فرصة في الوقت نفسه لحركة جديدة في الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ماس إن ألمانيا وأوروبا تريدان المساعدة في هذا الشأن، وإنه يأمل تقديم إطار جيد لمناقشة المزيد من هذه الخطوات على هذا المسار.

قمة ثلاثية

وقال موقع واللا الإسرائيلي إن قمة ثلاثية سيتم عقدها بين أشكنازي وبن زايد ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدعوة من الأخير.

وأشار إلى أن ماس طرح فكرة القمة خلال لقاء جمعه قبل أسبوعين بسفيري إسرائيل والإمارات لدى بلاده، دون الإشارة إلى جدول أعمال القمة.

وذكر الموقع أنه إلى جانب القمة سيلتقي وزيرا خارجيتي إسرائيل والإمارات على انفراد، لبحث تقدم الاتصالات بشأن مختلف ملاحق اتفاقية السلام بين الدولتين، بما في ذلك في مجالات الطيران والتأشيرات والعلاقات الدبلوماسية والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والمياه والزراعة والطاقة وغيرها، وفق المصدر ذاته.