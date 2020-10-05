مصر.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس صحفييْن اعتقلا خلال تغطية احتجاجات

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس صحفييْن اعتقلا مؤخرا أثناء تغطيتهما احتجاجات في كل من الجيزة والأقصر.

فقد قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي إسلام محمد عزت الشهير بـ"إسلام الكلحي" 15 يوما احتياطيا.

ووجهت السلطات للكلحي تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن اعتقلت إسلام الكلحي في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء تغطيته وقائع احتجاجات أهالي المنيب بالجيزة قرب القاهرة، على مقتل شاب اتهم ذووه الشرطة بقتله.

في الإطار ذاته، قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وقد طالبت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفية بسمة مصطفى.

وكانت بسمة قد اختفت صباح السبت، أثناء تغطيتها -في جزيرة العوامية بمحافظة الأقصر- احتجاجات على مقتل المواطن عويس الراوي، الذي تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتله.

وأثار مقتل الراوي احتجاجات ردّد المشاركون فيها هتافات ضد وزارة الداخلية، وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الجمعة الماضية السلطات المصرية بإطلاق سراح مئات المتظاهرين، الذين اعتقلوا خلال احتجاجات دعا إليها ناشطون في إطار حراك 20 سبتمبر/أيلول.

وقتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات، وأكدت منظمة العفو الدولية أن 500 شخص لا يزالون معتقلين، في حين تم الإفراج عن نحو 70 من القاصرين الذين اعتقلوا خلال الأحداث نفسها.