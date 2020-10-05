البث الحي
سياسة

في الذكرى السنوية الخامسة للتدخل الروسي.. الأسد: القواعد الروسية في سوريا تحقق التوازن بالمنطقة

الأسد: سوريا بحاجة للتوازن الروسي (رويترز-أرشيف)
الأسد: سوريا بحاجة للتوازن الروسي (رويترز-أرشيف)
5/10/2020

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد لقناة روسية إن استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في بلاده يساعد في مواجهة نفوذ القوى الغربية بالمنطقة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة للتدخل الروسي في سوريا.

وفي مقابلة أجرتها قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قال الأسد إن القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين لهما أهمية في مواجهة الوجود العسكري الغربي في المنطقة، معتبرا أن "هذا التوازن الدولي بحاجة لدور روسيا".

واعتبر الأسد أيضا أن سوريا تستفيد من هذا "التوازن"، وأنها بحاجة لمثل هذا الوجود الذي يصفه قادة جيش النظام السوري بأنه يواجه الهيمنة الأميركية في المنطقة.

واعتبر الأسد أن جيشه كان يواجه "موقفا خطيرا" قبل التدخل العسكري الروسي، في ظل حصول المعارضة المسلحة على تمويل وعتاد من أطراف أخرى، وبعد سيطرة المعارضة على معظم مساحة سوريا قبل 5 سنوات.

وتسيطر روسيا على قاعدة حميميم التي تطلق منها ضربات جوية لدعم الأسد، وعلى منشأة طرطوس البحرية التي تعد القاعدة البحرية الوحيدة لموسكو على البحر المتوسط، وتستخدمها منذ عهد الاتحاد السوفياتي.

وبدأت روسيا تدخلها المباشر في سوريا عام 2015، مما سمح للنظام باسترداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع.

ثم عززت روسيا وجودها العسكري الدائم عام 2017 عقب اتفاق مع النظام، حيث أظهرت وثيقة روسية نشرت في أواخر أغسطس/آب أن النظام منح روسيا مساحة إضافية من الأرض ومنطقة بحرية لتوسيع قاعدتها الجوية في حميميم.

وتقول دول غربية ومؤيدو المعارضة السورية إن القصف الروسي والسوري يرقى إلى حد جرائم الحرب، وإن روسيا والنظام يتحملان مسؤولية نزوح الملايين ووفاة أكثر من مليون مدني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ترامب: خططت لقتل بشار الأسد ووزير الدفاع عارضني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير نادم على عدم تصفية رئيس النظام السوري بشار الأسد، وإنه كان لديه الفرصة لفعل ذلك، ردا على الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام السوري شمالي البلاد عام 2017.

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)