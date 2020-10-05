تزامنا مع مفاوضات السلام.. الرئيس الأفغاني يزور الدوحة وضحايا مدنيون بهجوم شرق أفغانستان

وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاثنين إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر، تزامنا مع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بالدوحة، فيما سقط قتلى مدنيون في هجوم انتحاري استهدف حاكم ولاية لغمان.

وهذه أول زيارة رسمية للرئيس الأفغاني بعد بدء مفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة منذ الـ12 من الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، وتسوية سياسية لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أفغان إن غني سيزور قطر بعد توقف بالكويت للعزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم سيعقد في الدوحة "اجتماعات لمناقشة جهود توطيد العلاقات الأفغانية القطرية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات".

وأشار المسؤولون إلى أن غني سيلتقي أيضا بممثلي حكومته الذين يجرون محادثات مع طالبان، لكنه لن يعقد اجتماعا مع مسؤولي الحركة.

وقال دبلوماسي غربي كبير مطّلع لرويترز "من الواضح أن غني لن يلتقي بمسؤولي طالبان لأن وتيرة العنف لم تهدأ، وتواصل الحركة قتل المدنيين الأبرياء".

وقُتل العشرات من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان في اشتباكات، كما خلّفت هجمات انتحارية عشرات القتلى من المدنيين على مدى الأسابيع الماضية.

وفي أحدث تطورات العنف، قالت حكومة ولاية لغمان في شرق البلاد إن مهاجما انتحاريا اقتحم موكب حاكم الولاية رحمة الله يارمال، متسببا بمقتل 4 من حرّاسه الشخصيين و4 مدنيين وإصابة 28 شخصا، معظمهم مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.