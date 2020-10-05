بعضهم اضطر للمبيت أمام المخابز.. مقاطع فيديو تظهر تفاقم أزمة الخبز بالخرطوم

نشر مواطنون سودانيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر تفاقم أزمة الخبز في السودان وازدحام المواطنين أمام الأفران منذ الساعات الأولى للصباح، واضطرار بعضهم للمبيت من أجل الحصول على الخبز.

وأعادت مقاطع الفيديو أزمة الخبز إلى الواجهة على منصات التواصل في السودان، حيث عبر عدد من المغردين عن استيائهم من تفاقم الأزمة من جديد.

وغرد الصحفي السوداني حمدي صلاح الدين عبر حسابه على تويتر مذكرا بالأزمات التي تواجه المواطن السوداني من انقطاع للتيار الكهربائي وأزمة المياه، بالإضافة إلى أزمة الخبز التي وصفها بأنها أزمة مستفحلة "دون أي ضوء في آخر النفق" حسب ما ذكر.

كما كتب المغرد سيف الدولة قائلا "انتهى الصبر يا حكومة حمدوك"، وقال إن أزمة الخبز تدعو للرثاء، وإن عملية شرائه باتت أشبه بالحلم لدى المواطن السوداني، على حد قوله.

وقال المغرد ياسر إن أزمة الخبز الحالية جاءت نتيجة قرار سياسي خاطئ، في إشارة إلى سوء تقدير من المسؤولين فيما يتعلق بعملية توفير الدقيق وتوزيعه على المخابز.

وكان وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني قد أعلن الشهر الماضي عن قرارات لتخفيف أزمة الخبز في البلاد، والتي شملت رفع نسبة استخلاص دقيق القمح المدعوم والتي من شأنها حصر استخدام الدقيق المدعوم في صناعة الخبز فقط، كما أعلن عن وصول شحنة إلى خط إنتاج المخابز الآلية، والتي قدمتها الحكومة المصرية هدية للحكومة السودانية للمساهمة في تخفيف أزمة الخبز.