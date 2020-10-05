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سياسة|فلسطين

بعد اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.. إسرائيل توسع المستوطنات بالضفة الغربية

5/10/2020

في أول مخطط استيطاني بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتصديق على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة، في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

هذا المخطط جاء بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أصدر تعليمات بعقد جلسة خاصة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبحث الموضوع في مجلس التخطيط الأعلى، بعد إرجائه عدة مرات، تمهيدا لإصدار التراخيص.

وتستعد إسرائيل لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة بيتار عيليت، لكن المخطط يمتد ليشمل أيضا عددا من المستوطنات في عمق الضفة الغربية وأخرى على مقربة من الخط الأخضر.

المصدر : الجزيرة

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