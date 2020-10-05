التحالف السعودي الإماراتي يعلن إحباط هجوم بحري للحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن التحالف التحالف السعودي الإماراتي مساء الاثنين إحباط هجوم بحري شنته جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر، متهما الحوثيين بتهديد التجارة العالمية في البحر الأحمر.

وأكد التحالف في بيان أنه قام بتدمير زورق مسير مفخخ قرب ميناء الصليف، وأنه "أحبط هجوما إرهابيا حوثيا وشيكا جنوب البحر الأحمر".

وأشار البيان إلى أن "الحوثيين مستمرون في تهديد التجارة العالمية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ونشر موقع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الزورق، فيما لم تعلق جماعة الحوثي على الخبر بعد.