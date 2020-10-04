نذر أزمة تهدد الائتلاف الحاكم في إسرائيل

ظهرت في إسرائيل ملامح أزمة سياسية تتهدد مستقبل الحكومة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -اليوم الأحد- إلى أن غانتس وزملاءه خلصوا إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لن يسلم رئاسة الحكومة لغانتس وفق اتفاقهما السابق الذي يقتضي بالتناوب على المنصب.

ويخشى قادة "أزرق أبيض" من أن نتنياهو يريد إلقاءهم خارج الائتلاف، بعد أن استغلهم في تمرير قرارات وتشريعات تحميه من المظاهرات المطالبة باستقالته، وهو ما قد يؤمّن له مهربا من محاكمته بتهم فساد .

وقال خبراء في تل أبيب إن نتنياهو نشّط البناء الاستيطاني من جديد، كما يلوّح بتنفيذ خطته لضم أراض في الضفة الغربية لإغراء أحزاب اليمين المتطرف على الانضمام إليه في حال انسحاب حزب "أرزق أبيض" من الائتلاف.

وفي حال اللجوء إلى انتخابات مبكرة، يعول نتنياهو على استعادة شعبيته لدى المستوطنين والمتطرفين اليمينيين من خلال البناء الاستيطاني.

المتظاهرون يتهمون نتنياهو بالفشل والفساد ويطالبون برحيله فورا عن السلطة وتقديمه للمحاكمة (غيتي)

المحاكمة والمظاهرات

وقد أعلن زعيم "أزرق أبيض" في ضوء ذلك أن حزبه يريد تعيين نائب عام ومفتش عام للشرطة، وذلك كتحد لنتنياهو الذي يريد الإبقاء على قائمين بالأعمال في هذين المنصبين المهمين، خاصة مع اقتراب موعد استئناف محاكمته المتوقعة قبل نهاية العام الجاري.

وفي السياق ذاته، شهدت الليلة الماضية مظاهرات ضد نتنياهو والنهج الذي يعتمده في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، وذلك على الرغم من فرض السلطات قيودا جديدة على التجمعات.

ففي تل أبيب، نظّم المتظاهرون مسيرات متزامنة، وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته.

وأفادت بأن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرا على الأقل في مدينتي تل أبيب وكفار سابا (شمال)، مؤكدة اعتداء قوات الشرطة على متظاهرة في تل أبيب.