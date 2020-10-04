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سياسة|كويت

محكمة كويتية تبرئ الأكاديمي عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات

النفيسي (يمين) دخل في سجال مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (مواقع التواصل)
النفيسي (يمين) دخل في سجال مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (مواقع التواصل)
4/10/2020

أفاد المحامي عادل عبد الهادي أن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما ببراءة موكله الأكاديمي عبد الله النفيسي من تهمة "الإساءة للإمارات".

وقال المحامي في تغريدة على تويتر إن هذا الحكم هو أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات).

وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة 4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، والتي تنص على "أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة، أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة، أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب، والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة".

يشار إلى أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد أصدرت مطلع العام الجاري أمرا بضبط وإحضار النفيسي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.

يذكر أن الدكتور النفيسي كان قد أثار حنق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عندما سخر قبل عدة سنوات من مقطع تلفزيوني يظهر فيه.

وكان عبد الله بن زايد حينذاك عائدا من الخارج، وعند سؤاله أين كانت رحلته قال إنه "كان يتفقد القوات الإماراتية في الخارج"، فسخر النفيسي قائلا حينها "العيال كبرت"، وهو ما فهم حكام الإمارات أنه سخرية منهم وتقليل من شأنهم.

وعقب ذلك، نشر عبد الله بن زايد مقطعا مصورا على حسابه في تويتر، يظهر فيه النفيسي مع عبارات تصفه "بالإرهاب" وتتهمه بتأييد الهجمات على أميركا عام 2001، وهو ما أثار غضبا شديدا كويتيا وعربيا.

كما أن مقطع الفيديو اتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الإمارات جماعة إرهابية محظورة، وبدعم "الفكر الإرهابي".

المصدر : خدمة سند + وكالات

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