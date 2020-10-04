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سياسة|يمن

شيوخ قبائل وشخصيات يدعون لإخراج المسلحين الموالين للإمارات من سقطرى

قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تسيطر على سقطرى منذ أشهر (الجزيرة)
قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تسيطر على سقطرى منذ أشهر (الجزيرة)
4/10/2020

دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في أرخبيل سقطرى اليمني، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات.

وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى.

واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها.

وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.

وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو/أيار الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس/آب العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها.

المصدر : الجزيرة

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قالت مصادر محلية يمنية للجزيرة إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أفرغوا أمس السبت حمولة سفينة إماراتية في ميناء بجزيرة سقطرى رغم مطالبات الحكومة اليمنية للقوات السعودية بعدم السماح بذلك.

سفن إيرانية تصطاد بمياهها بصورة غير قانونية.. محافظ سقطرى: مسلحو الانتقالي ينهبون موارد الجزيرة

قال محافظ جزيرة سقطرى اليمنية إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يواصل نهب موارد المحافظة، وقال وزير الثروة السمكية اليمني إن عشرات السفن الإيرانية قامت بصيد غير مشروع في مياه سقطرى.

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