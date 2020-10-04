ترامب: أشعر بتعب وصحتي في تحسن والأيام القليلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو بثه على موقع تويتر إنه توجه للمركز الطبي (مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني) وإنه يشعر بتعب لكن صحته في تحسن، وذلك بعد الإعلان أمس الأول الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ترامب "بدأت أشعر بتحسن والأيام القليلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا"، وأكد أن "العمل جار على قدم وساق" لإعادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل.

وتابع "سنتمكن من التغلب على فيروس كورونا"، مؤكدا أن زوجته ميلانيا "بصحة جيدة وتتعامل مع المرض بطريقة جيدة نظرا لصغر سنها مقارنة بي".

وقال ترامب "لم أشأ البقاء في غرفة مغلقة بالبيت الأبيض رغم أنه كان أحد الخيارات، وأردت المواجهة، وذلك من شيم القادة"، مضيفا "سأعود قريبا وسأضع اللمسات النهائية على الحملة الانتخابية".

حالة مقلقة

وأمس السبت أكد مصدر مطلع على وضع ترامب أن حالته كانت "مقلقة للغاية" خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الرئيس تلقى أكسجينا إضافيا في البيت الأبيض يوم الجمعة قبل نقله إلى المستشفى، وقال إن حالة الرئيس كانت "مقلقة للغاية"، لكنه يتحسن منذ ذهابه إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن ترامب "لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بالفيروس"، وأضاف أن بعض المؤشرات الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ24 الماضية "كانت مقلقة للغاية" وأن الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في ما يتصل بعلاجه.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن "الوظائف الحيوية للرئيس على مدار الساعات الـ24 الماضية مقلقة للغاية، وستكون الساعات الـ48 المقبلة دقيقة على صعيد رعايته، لم نصل بعد إلى مسار واضح نحو الشفاء التام".

ويتعارض هذا التقييم مع صورة أكثر تفاؤلا قدمها الفريق الطبي لترامب، الذي قال إنه يتنفس جيدا ولا يتلقى دعما بالأكسجين في المستشفى.

وأعلن شون كونلي طبيب ترامب في مؤتمر صحفي مقتضب أن الرئيس أمضى صباح السبت في وضع جيد تماما، وقال إن الطاقم الطبي مرتاح لحالته الصحية.

وأضاف كونلي أن الأيام القادمة ستكون دقيقة في تحديد حالته، مشيرا إلى أنه تعرض ليل الجمعة لبعض الإعياء والتعب.

يبلي بلاء حسنا

وفي وقت سابق أمس السبت قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل إنه تحدث مع ترامب وإنه يبدو بخير.

وكتب ماكونيل على تويتر "أجريت للتو مكالمة أخرى مفيدة مع الرئيس. يبدو بخير ويقول إنه يشعر بأنه على ما يرام".

وأضاف "تحدثنا عن شؤون الناس ومحاربة الوباء والتصديق على تعيين القاضية إيمي باريت وتعزيز الاقتصاد للأسر الأميركية".

وبدوره قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أمس السبت إن ترامب "يبلي بلاء حسنا" وإن الأطباء "سعداء جدا بمؤشراته الحيوية".

وأكد ميدوز للصحفيين أن ترامب "يتحرك وليس طريح الفراش ويطلب المستندات لمراجعتها"، وأضاف "التقيت به عدة مرات اليوم في أمور متنوعة".

تأجيل عمل الكونغرس

وفي السياق أعلن ماكونيل، في بيان، تأجيل عودة الكونغرس للاجتماع العام إلى ما بعد 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أن أعلن سابقا أن العودة ستكون يوم غد الاثنين.

وقال ماكونيل إن العمل الهام للجان يمكن أن يستمر وفق تقدير كل لجنة، مضيفا أن اللجنة القضائية التي ستنظر في تعيين القاضية إيمي باريت في المحكمة العليا، ستبدأ بعقد جلساتها يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنه سابقا رئيس اللجنة القضائية السيناتور ليندسي غراهام.

وفي أول رد فعل له على قرار ماكونيل، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر إن قرار تأجيل اجتماعات مجلس الشيوخ لمدة أسبوعين بعد ثبوت إصابة 3 أعضاء جمهوريين بفيروس كورونا، يثبت أن المجلس لا يمكنه المضي قدما في عمله كالمعتاد.

وأضاف أنه إذا كان من الخطير جدا أن يعقد المجلس جلساته، فإنه من الخطير أيضا أن تستمر جلسات لجان المجلس.