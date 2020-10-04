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سياسة|السعودية

السعودية تستأنف العمرة بعد أشهر من تعطيلها جراء كورونا

تم تعطيل تأدية العمرة منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا في السعودية (رويترز)
تم تعطيل تأدية العمرة منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا في السعودية (رويترز)
4/10/2020

بدأ الفوج الأول من المعتمرين دخول الحرم المكي في وقت متأخر من مساء السبت، لأداء مناسك العمرة بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأفادت رئاسة الحرمين الشريفين -عبر حسابها الموثق على تويتر- بوصول طلائع زوار المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة، وفق إجراءات احترازية لم تحددها.

وقبل إعلان رئاسة الحرمين، ذكرت وزارة الحج والعمرة -في حسابها على تويتر- أن الفوج الأول من المعتمرين يستعد لدخول الحرم المكي مع بداية العمرة، مع نقل عدد من صور المعتمرين.

ويأتي استئناف المملكة -السبت عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة- أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام، بعد تعليقها منذ مارس/آذار الماضي ضمن إجراءات احتواء كورونا.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان العودة التدريجية لأداء العمرة، بحيث تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر/تشرين الأول، ثم استقبال المعتمرين من خارجها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وسيتم خلال المرحلة الأولى التي بدأت السبت، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر) في اليوم.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75% (15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ) في اليوم.

وفي المرحلة الثالثة، سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بنسبة 100% (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ) في اليوم.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت الرياض وقف أداء العمرة بسبب جائحة كورونا، ونظّمت موسم حج محدودا للغاية، اقتصر على المقيمين داخل المملكة.

والسبت، قالت وزارة الصحة -في بيان- إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.

المصدر : وكالة الأناضول

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