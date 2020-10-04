السعودية تستأنف العمرة بعد أشهر من تعطيلها جراء كورونا

تقطعت السبل بأكثر من ستة آلاف حاج مسلم بالمطارات الإندونيسية اليوم الخميس بعدما علقت المملكة السعودية دخول الزوار الذين يسعون لأداء العمرة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
بدأ الفوج الأول من المعتمرين دخول الحرم المكي في وقت متأخر من مساء السبت، لأداء مناسك العمرة بعد تعطيلها منذ نحو 7 أشهر ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا في السعودية.
وأفادت رئاسة الحرمين الشريفين -عبر حسابها الموثق على تويتر- بوصول طلائع زوار المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة، وفق إجراءات احترازية لم تحددها.
وقبل إعلان رئاسة الحرمين، ذكرت وزارة الحج والعمرة -في حسابها على تويتر- أن الفوج الأول من المعتمرين يستعد لدخول الحرم المكي مع بداية العمرة، مع نقل عدد من صور المعتمرين.
ويأتي استئناف المملكة -السبت عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة- أداء العمرة تدريجيا في المسجد الحرام، بعد تعليقها منذ مارس/آذار الماضي ضمن إجراءات احتواء كورونا.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان العودة التدريجية لأداء العمرة، بحيث تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر/تشرين الأول، ثم استقبال المعتمرين من خارجها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس.
#يحدث_الآن | طلائع زوار #المسجد_الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات الاحترازية. #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/YOfx8OzmjU
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 3, 2020
وسيتم خلال المرحلة الأولى التي بدأت السبت، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر) في اليوم.
وتبدأ المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 75% (15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ) في اليوم.
وفي المرحلة الثالثة، سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بنسبة 100% (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ) في اليوم.
#تقرير_مرئي | بين طائفٍ وساعٍ، أفئدة باكية فرحة مستبشرة بما آتاها ربها من فضل عظيم. #المسجد_الحرام pic.twitter.com/m7Tk73bw8G
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 3, 2020
وفي مارس/آذار الماضي، قررت الرياض وقف أداء العمرة بسبب جائحة كورونا، ونظّمت موسم حج محدودا للغاية، اقتصر على المقيمين داخل المملكة.
والسبت، قالت وزارة الصحة -في بيان- إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.