مظاهرات جديدة بإسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو

شهدت مدن إسرائيلية عدة مساء أمس السبت مظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والنهج الذي يعتمده في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، وذلك على الرغم من فرض السلطات قيودا جديدة على التجمعات.

ففي تل أبيب، نظّم المتظاهرون مسيرات متزامنة في أنحاء عدة من المدينة المطلة على البحر المتوسط، وفق ما أفاد به مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مواقع عدة من أنحاء البلاد، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته.

وأفادت بأن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرا على الأقل في مدينتي تل أبيب وكفار سابا (شمال)، مؤكدة اعتداء قوات الشرطة على متظاهرة في تل أبيب.

في المقابل، أطلق مناصرون لنتنياهو في حيفا ألعابا نارية باتجاه المتظاهرين ضده.

من جانبها، ذكرت قناة "12" الخاصة، أن المحتجين على نتنياهو حرصوا على التظاهر ضمن مسافة كيلومتر واحد من أماكن سكنهم، ووفقا للقيود التي فرضتها الحكومة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد 3 أيام فقط من موافقة البرلمان على قانون للحد من نطاق مثل هذه المظاهرات.

ويحظر القانون الجديد على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات على مسافة تزيد على كيلومتر واحد من منازلهم، ويفرض تباعدا اجتماعيا أكثر صرامة، في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من إصابات كوفيد-19، ووصفه المنتقدون بأنه ضربة لحرية التعبير.

والجمعة قدّم وزير السياحة الإسرائيلي عساف زامير -المنتمي لحزب أزرق أبيض الوسطي- استقالته، احتجاجا على القيود التي فرضتها الحكومة على المظاهرات.

واعتبر زامير -في تغريدة أعلن فيها استقالته- أن تركيز نتنياهو منصب على محاكمته الجارية في قضايا الفساد والاحتجاجات المتزايدة عليه، أكثر مما هو منصب على مكافحة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب على تويتر "أنا غير مستعد أن أتقبّل لدقيقة أخرى واقعا يقيد فيه حق التظاهر"، مضيفا "لذا عليّ أن أفعل ما يمليه عليّ ضميري".

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيا آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بسوء إدارة أزمة كورونا.

ودخلت إسرائيل مرحلة الإغلاق الشامل الثاني في 18 سبتمبر/أيلول، وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد.

وأحصت إسرائيل أكثر من 260 ألف إصابة بكوفيد-19، من بينها أكثر من 1600 وفاة، وهي تسجل حاليا أعلى معدل أسبوعي للإصابات مقارنة بعدد السكان، في العالم.