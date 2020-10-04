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أردوغان يلتقي السراج بإسطنبول وقالن يدلي بتصريحات عن مستقبل الدعم العسكري لليبيا

المحادثات تناولت التطورات السياسية والميدانية في ليبيا (الأناضول)
المحادثات تناولت التطورات السياسية والميدانية في ليبيا (الأناضول)
4/10/2020

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في حين أدلى المتحدث باسم الرئاسة التركية بتصريحات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين الجانبين بعد أن يغادر السراج منصبه.

ونقلت وكالة الأناضول أن أردوغان والسراج عقدا اجتماعا مغلقا في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر لمراسل الجزيرة أن محادثات للجانبين تتناول التطورات الأخيرة على الساحة الليبية والعلاقات الثنائية، وخاصة عقب تسجيل الأمم المتحدة للاتفاقية البحرية التي وقعها الطرفان.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركي إبراهيم قالن ذكر خلال مقابلة صحفية صباح اليوم أن تسجيل الأمم المتحدة لهذه الاتفاقية دليل واضح على أنها قد أبرمت وفقا للأسس الدولية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد.

وفي مقابلة مع قناة محلية، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إن عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وكان السراج أعلن في وقت سابق أنه ينوي تسليم السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشدد قالن على أن العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص، مؤكدا دعم تركيا للحكومة الليبية الشرعية، وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية.

وأكد قالن أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا "نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس".

وبيّن أن الليبيين مدركون بأن التدخل التركي يحمل أهمية تاريخية وحاسمة، موضحا أن تركيا ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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