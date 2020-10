مهاتير محمد يهاجم فرنسا وماكرون بتغريدات غاضبة وتويتر يحذف إحداها

وجّه رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، مذكرا بمجازرها بحق المسلمين في الماضي، لكن الموقع حذف إحدى هذه التغريدات.

وقال مهاتير (95 عاما) في رسائله التي حملت عنوان "احترموا الآخرين" إنه يؤمن بحرية التعبير، لكن ينبغي عدم استخدامها في الإساءة للآخرين، في إشارة إلى إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تأييد نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أثاره ذلك من غضب عارم في العالم الإسلامي.

وأضاف في تغريداته التي أعقبت مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين داخل كنيسة بمدينة نيس الفرنسية الخميس، أنه "بغض النظر عن الديانة التي يعتنقونها، فإن الأشخاص الغاضبين يقتلون".

وتابع قائلا "قتل الفرنسيون على مدى تاريخهم ملايين الناس. كان العديد منهم مسلمين. للمسلمين الحق أن يغضبوا ويقتلوا ملايين الفرنسيين ثأرا لمجازر الماضي، لكن بوجه عام لا يطبق المسلمون قانون العين بالعين. المسلمون لا يقومون بذلك والفرنسيون عليهم ألا يقوموا بذلك".

وأضاف "بما أنك تلقي اللوم على كل المسلمين ودين المسلمين بسبب ما يفعله شخص واحد غاضب، فإن من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين". ولم يشر مهاتير في منشوراته مباشرة إلى هجوم نيس.

13. Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French. The boycott cannot compensate the wrongs committed by the French all these years.https://t.co/ysZeXDrQ09

— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) October 29, 2020