من واشنطن.. زخم قضائي جديد لملف كارلوس غصن

وافقت الولايات المتحدة على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا قطب السيارات السابق، كارلوس غصن، على الفرار من القضاء الياباني في ظروف غريبة نهاية 2019.

لكن قاضيا فدراليا في ولاية ماساشوستس أوقف عملية التسليم أمس، الخميس، بعدما استأنف الرجلان القرار، في انتظار النظر في قضيتهما.

واعتقل مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور في 20 مايو/أيار في ماساشوستس بطلب من طوكيو، وكان تايلور يعمل سابقا في القوات الخاصة الأميركية قبل أن ينتقل للعمل في شركة أمن خاصة.

وتفيد وثيقة قضائية بأن مساعد وزير الخارجية الأميركية، ستيفن بيغون، وافق على طلب اليابان تسليم الرجلين، وقالت المحامية في وزارة الخارجية كارين جونسون "أؤكد أن قرار تسليم تايلور وابنه إلى اليابان يتفق مع الالتزامات الدولية والقوانين والقواعد التنظيمية الوطنية".

ويؤكد الأب وابنه أنهما تلقيا في وقت متقدم، الأربعاء، رسالة إلكترونية تبلغهما بأنهما سينقلان في طائرة من بوسطن إلى طوكيو عند الساعة 13:00 الخميس.

ويقول الرجلان إنهما لن يحصلا على محاكمة عادلة في اليابان، ووصف محاموهما قرار وزارة الخارجية بأنه "تعسفي"، وينتهك القانون الأميركي واتفاق تسليم المطلوبين الموقع مع اليابان، مشيرين إلى أن طوكيو لم تقدم أدلة كافية.

واتهمت طوكيو الرجلين وكذلك اللبناني جورج أنطوان زايك بمساعدة الرئيس السابق لـ"تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي" (Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance) على الهرب من القضاء الياباني في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وكان القضاء الياباني أفرج عن غصن المتهم بمخالفات مالية ويحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، مع منعه من مغادرة اليابان؛ لكنه تمكن من التسلل إلى خارج البلاد في صندوق لآلة موسيقية.

ومنذ ذلك الحين، لجأ كارلوس غصن إلى لبنان، الذي لا يربطه اتفاق لتسليم المطلوبين مع اليابان.

وردا على سؤال عن قرار التسليم، رفض ناطق باسم وزارة الخارجية التعليق على "قضية ما زالت جارية".