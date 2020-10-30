بتكلفة 40 مليار دولار.. مشروع مقاتلة شبح يابانية من صنع ميتسوبيشي

قالت اليابان، اليوم الجمعة، إنها اختارت شركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" (Mitsubishi Heavy Industries) لقيادة مشروع إنتاج مقاتلة شبح جديدة، تريد اليابان إدخالها الخدمة بحلول منتصف العقد القادم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "أرسينا العقد الرئيسي على ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، ومن المتوقع أن يكلف مشروع المقاتلة الجديدة 40 مليار دولار تقريبا.

وكان القرار متوقعا، فالشركة هي المنتج الوحيد للطائرات المقاتلة في اليابان، ولم تنافس شركات أخرى على العقد، وسيتم تحديد الموردين والشركاء الآخرين بنهاية العام على الأرجح.

وعبرت شركات أميركية عن اهتمامها بالانضمام إلى المشروع، منها "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) المصنعة للمقاتلة "إف-35″ (F-35) الشبح، و"شركة بوينغ" (The Boeing Company) المصنعة للمقاتلة "إف-18″ (F-18) سوبر هورنت.

بالإضافة إلى الشركات البريطانية كـ"بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) وشركة صناعة المحركات النفاثة "رولز رويس" (Rolls Royce).

ويذكر أن القوات الجوية اليابانية تشغل حوالي 200 مقاتلة "إف-15" (F-15)، التي تصنعها بوينغ، وتقوم حاليا بإحلال أسراب من المقاتلات "إف-4" (F-4) المتقادمة بمقاتلات "إف-35" (F-35).

وستحل الطائرة الجديدة محل الطائرة "إف-2" (F-2)، وهي مشتقة من الطائرة "إف-16" (F-16) فايتنغ فالكون، التي طورتها الشركة اليابانية بالاشتراك مع لوكهيد مارتن قبل حوالي عقدين من الزمان.