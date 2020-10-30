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سياسة|كندا

رئيس الوزراء الكندي: منفذ هجوم نيس لا يمثل الإسلام ولا المسلمين

ترودو دعا إلى الإقرار بأن منفذي مثل تلك الهجمات لا يمثلون الإسلام (رويترز-أرشيف)
ترودو دعا إلى الإقرار بأن منفذي مثل تلك الهجمات لا يمثلون الإسلام (رويترز-أرشيف)
29/10/2020

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو -تعليقا على الهجوم الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية الخميس- إن من ينفذ مثل تلك الهجمات لا يمثل الإسلام ولا المسلمين، وإنه يجب الاعتراف بذلك.

ودان ترودو في كلمة خلال قمة كندية أوروبية عبر الإنترنت، هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص داخل كنيسة نوتردام بمدينة نيس، ووصفه بأنه "عمل إرهابي بشع".

وأضاف "هذه أعمال إجرامية شنيعة وظالمة بكل الأحوال، وإهانة لقيمنا كافة، فمن ينفذ هذه الهجمات مجرمون وإرهابيون وقتلة بدم بارد، لا يمثلون الإسلام".

ويختلف موقف ترودو عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطات بلاده الذين يصرون على استخدام عبارة "الإرهاب الإسلامي"، لوصف مثل تلك الهجمات.

وقال مراسل الجزيرة إن منفذ الهجوم الذي كان مسلحا بسكين هو لاجئ تونسي وصل إلى فرنسا بطريقة غير نظامية بداية الشهر من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية فرنسية وتونسية أن المهاجم -الذي ألقي القبض عليه بعد إصابته بجروح خطيرة- تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، واسمه إبراهيم العويساوي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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