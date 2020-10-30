الإعصار زيتا يضرب بقوة ولايات الجنوب الأميركي

ضرب إعصار زيتا جنوبي الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص يوم أمس، الخميس.

ووصل الإعصار زيتا إلى اليابسة ليل الأربعاء، ليكون من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايغ" (PowerOutage) الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليوني شخص في لويزيانا وألاباما ومسيسيبي وجورجيا وكارولينا من انقطاع الكهرباء لبعض الوقت يوم الخميس.

من جهتها، قالت إدارة الصحة في لويزيانا إن أول ضحية مؤكدة للإعصار كانت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما في نيو أورليانز إذ توفي صعقا بالكهرباء.

وذكر مسؤولو إطفاء بمقاطعة جوينيت أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بعد ذلك في ألاباما وجورجيا؛ بسبب سقوط أشجار على منازلهم، كما غرق رجل يبلغ من العمر 58 عاما في مسيسيبي حاصرته المياه المرتفعة بعدما صوّر فيديو عن العاصفة.

وأجبر الإعصار القوي حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ، كما أرجأ الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا لحملته كان مقررا في كارولينا الشمالية يوم الخميس.