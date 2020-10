إيكونوميست: لو أتيح لنا التصويت فسنختار بايدن لا محالة

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إنه "لو أتيح لنا الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة فسنصوت للمرشح الديمقراطي جو بايدن لا محالة".

وأضافت المجلة في تقرير بعنوان "لماذا يجب أن يكون جو بايدن؟" على صدر صفحتها الأولى أن "البلاد التي انتخبت دونالد ترامب عام 2016 كانت منقسمة وغير سعيدة.. والبلاد التي يطلب منها الآن إعادة انتخابه هي أكثر انقساما وتعاسة، بعدما يقارب 4 سنوات من قيادته أصبحت السياسة أكثر غضبا مما كانت عليه، والعمل الحزبي أقل انضباطا".

واعتبرت المجلة أن حياة الأميركيين باتت تسير على وقع الجائحة التي خلفت حوالي 230 ألف قتيل "وسط مناخ من المشاحنات والاتهامات والأكاذيب، الكثير منها يفعلها السيد ترامب، ومن شأن فوزه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أن يكرس هذا الواقع أكثر".

America faces a fateful choice. At stake is the nature of its democracy. Joe Biden would enter the White House promising the most precious gift that democracies can bestow: renewal. Our election endorsement https://t.co/O8YorXzwfz pic.twitter.com/Tolx57ghfu

— The Economist (@TheEconomist) October 29, 2020