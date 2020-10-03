وزير الدفاع الأميركي في قطر لتعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية

أجرى وزير الدولة للدفاع في قطر خالد بن محمد العطية مباحثات مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، تناولت تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمعهما بالدوحة التي وصلها الوزير الأميركي اليوم السبت، في زيارة رسمية بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وأفاد البيان، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها، كما بحثا عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقليمي والدولي، وفقا للبيان ذاته.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعلان القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن لدى الدوحة نشر أول مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة العديد الجوية بقطر.

وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 ديسمبر/كانون الأول 2019‎.

وتحظى علاقات الولايات المتحدة وقطر في المجال العسكري بالتميز، حيث يتمركز نحو 13 ألف جندي أميركي، أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة العديد، على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الدوحة.