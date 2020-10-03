إصابة مدير الحملة الانتخابية لترامب ومستشارة سابقة.. حديقة الورود بؤرة كورونا في البيت الأبيض

أعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ في تناول عقار ريمديسيفير، إضافة إلى تلقيه أجساما مضادة وبعض الفيتامينات، وذلك عقب دخوله مركز والتر ريد العسكري قرب العاصمة واشنطن إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما يتواصل الإعلان عن إصابات جديدة من المخالطين، كان آخرهم مستشارة الرئيس ومدير حملته الانتخابية.

وأوضح طبيب البيت الأبيض شون بي كونلي أن الرئيس ترامب بدأ تناول عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا، وأنه لا يحتاج لأكسجين إضافي.

وبينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن ترامب (74 عاما) يعاني من حمى خفيفة كشف كونلي أن الرئيس يتناول أيضا الزنك وفيتامين "دي" (D) والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

وكتب ترامب في وقت متأخر أمس الجمعة أنه يتحسن، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر بعد نقله إلى مستشفى عسكري "إنني أتحسن على ما أظن، أشكركم جميعا وأحبكم".

وكان رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز قد قال للصحفيين -أمس الجمعة- إن الرئيس ظهرت عليه "أعراض طفيفة" لفيروس كورونا، وإنه يخضع للمتابعة من جانب طاقم طبي.

وقال ميدوز إن ترامب "في روح معنوية جيدة"، مشيرا إلى أن الرئيس نشط، والبيت الأبيض مستمر في عمله.

ونقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري على متن مروحية الرئاسة "مارين وان"، وقالت شبكة "سي بي إس" (CBS) إن ترامب لم ينقل إلى غرفة الطوارئ في والتر ريد، لكنه نقل مباشرة إلى الجناح الرئاسي في المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض -في بيان مكتوب- إن الرئيس سيمكث في المستشفى كإجراء احترازي، وهو في حالة نفسية جيدة، مع بعض الأعراض الخفيفة.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) قد نقلت عن مصادر قولها إن ترامب يعاني من الحمى منذ صباح الجمعة، كما قالت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مصادر- إن ترامب يعاني من حمى خفيفة وسعال واحتقان الأنف وأعراض أخرى، فيما نقلت "فوكس نيوز" (FOX NEWS) عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن ترامب لا يعاني صعوبة في التنفس، وأن مثل هذه التقارير مخزية.

وبشأن الدائرة المحيطة بترامب، كشفت وسائل إعلام أميركية عن إصابة مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين بفيروس كورونا.

كما أصيبت كيليان كونواي المستشارة السابقة لترامب بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس.

وقالت كونواي -في تغريدة على تويتر- "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد-19، أعراضي خفيفة (سعال خفيف)، وأشعر أنني بخير"، مضيفة "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء".

وحضرت كونواي فعالية حديقة الورود في البيت الأبيض التي خصصت للإعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأميركية إيمي كوني باريت.

كما أعلن السيناتور الأميركي توم تيليس عن إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك رابع سيناتور يصاب بالوباء.

وكان تيليس -وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ- موجودا أيضا في فعالية حديقة الورود، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونغرس الأربعاء الماضي.

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من جهة ثانية، أثبتت الاختبارات عدم إصابة مايك بنس نائب الرئيس وزوجته كارين بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكره السكرتير الصحفي ديفيد أومالي.

وقال أومالي -في تغريدة له على تويتر- "كما كان معتادا منذ أشهر يخضع بنس نائب الرئيس لاختبار كوفيد-19 يوميا، أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس ولا السيدة الثانية بمرض كوفيد-19".

كما قال طبيب البيت الأبيض -في بيان صادر من إدارة الرئيس- إن بنس ليس في حاجة إلى عزل ذاتي، وقد يستمر في مواصلة أنشطته الاعتيادية.

وذكر الطبيب أن بنس "لا يعتبر على اتصال وثيق بأي فرد جاءت اختباراته لفيروس كورونا إيجابية"، مضيفا أن هذا يشمل الرئيس ترامب، وقال إن "مايك بنس نائب الرئيس ليس في حاجة للعزل".

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس، وسيستمر في أداء مهامه من مكاتب الرئاسة في مستشفى والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة.