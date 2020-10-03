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اتفاق على "تكثيف التفاوض" لتذليل عقبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي تواجه عقبات كبيرة (الأناضول)
خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي تواجه عقبات كبيرة (الأناضول)
3/10/2020

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت على "العمل على نحو مكثف" للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، بعد قمة بينهما عبر تقنية الفيديو.

وتحدث المسؤولان عن هذا الجانب بعد انتهاء جولة من المفاوضات بين لندن وبروكسل. وذكر الجانبان في ختام الجولة أن ثمة عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.

 وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان "لقد وجّها كبار المفاوضين للعمل على نحو مكثف، من أجل ردم الهوة" بين الجانبين، وأضافت أنهما "اتفقا على التحدث بشكل دوري حول المسألة".

وجاء في البيان البريطاني أن المسؤولين "أيدا تقييم كل من كبيري المفاوضين بأنه تم إحراز تقدم في الأسابيع الأخيرة، ولكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة، لا سيما في مجالات مصائد الأسماك وتكافؤ الفرص والحوكمة".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأمس الجمعة، قال مفاوضون بريطانيون وأوروبيون إن المناقشات المستمرة منذ أشهر حول اتفاق تجاري مستقبلي لا تزال في طريق مسدود فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية.

ميركل: المفاوضات مع بريطانيا دخلت الآن مرحلة حاسمة (وكالة الأناضول)

تبادل التحذيرات
وحثت لندن الاتحاد الأوروبي على إفساح المجال لتجنب "عدم اتفاق مدمر" في نهاية العام.

وحدد الجانبان قمة أوروبية في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتكون آخر موعد يمكن التوصل به لاتفاق، حتى يتسنى التصديق عليه في الوقت المناسب ليصبح ساري المفعول قبل نهاية العام.

وفي وقت سابق، حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا.

وقال بارنييه إنه بعد 4 أيام من المفاوضات في بروكسل لا تزال هناك "أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة" لتحقيق اختراق في المحادثات المجمّدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن العلاقات التجارية لفترة ما بعد بريكست.

وقالت ميركل إن المفاوضات تدخل الآن مرحلة حاسمة، "وسيتضح في الأيام القليلة المقبلة إن كنا نحقق تقدما أم لا"، محذرة من أن مشروع القانون البريطاني لتغيير جزء من اتفاق الانفصال كان بمثابة "انتكاسة مريرة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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إلى هنا وصلت مفاوضات بريكست.. أوروبا تحذر من خلافات جدية وميركل تتحدث عن انتكاسة مريرة

حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، في حين أكدت المستشارة الألمانية أن المفاوضات تمر بمرحلة حاسمة.

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