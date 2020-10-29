البث الحي
سياسة

تستأنف الشهر المقبل.. اختتام جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية وتفاؤل أميركي أممي

تشديد أمني حول مقر قوات يونيفيل بالناقورة حيث اللقاء اللبناني الإسرائيلي (رويترز)
تشديد أمني حول مقر قوات يونيفيل بالناقورة حيث اللقاء اللبناني الإسرائيلي (رويترز)
29/10/2020

انتهت الجلسة الثانية من جولة المفاوضات التقنية الثانية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية وإشراف أممي، على أن يتم استئناف المفاوضات الشهر المقبل.

وبعد يومين من الاجتماعات، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني، وشارك فيها الوفدان اللبناني والإسرائيلي بالإضافة إلى الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر وكذلك يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، غادر وفد البلاد مكان المفاوضات على متن طوافة عسكرية، وسيتوجه رئيسه العميد بسام ياسين إلى قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت لإيداع محضر الجلسة السري لهذه المفاوضات عند رئيس البلاد ميشال عون.

وقد حمل الوفد اللبناني بداية الاجتماعات اليوم خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف، وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9، معتبرة أن هذا الأمر مخالف لقانون البحار، وفق ما أشارت الوكالة ذاتها.

وأكدت الوكالة اللبنانية الرسمية أن الجانب المفاوض "يتمسك بحقوق لبنان بكل نقطة مياه من دون مساومة".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت لتقديرات خاطئة.

محادثات بناءة

وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في بيان مشترك "أجرى ممثلون عن حكومتي إسرائيل ولبنان محادثات بناءة توسطت فيها الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان".

وأضافتا في البيان أن الطرفين ملتزمان بمواصلة المفاوضات الشهر المقبل، كما أكد مصدر لبناني كبير أن الطرفين سيجتمعان مجددا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت مصادر إن الطرفين قدما أمس الأربعاء خريطتين متعارضتين تُفصلان الحدود المقترحة زادتا في الواقع مساحة المنطقة محل النزاع.

ومن جانبه ذكر مصدر أمني لبناني أن اقتراح بلاده يمد الحدود أكثر باتجاه الجنوب، مقارنة بالحدود التي عرضتها بيروت على الأمم المتحدة في السابق.

وقال مصدر مطلع على المباحثات إن الخريطة الإسرائيلية دفعت الحدود صوب الشمال لما هو أبعد من موقف تل أبيب الأصلي.

وتأتي هذه الاجتماعات تتويجا لجهود دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى 3 سنوات، وفي أعقاب سلسلة من الاتفاقات التي وافقت بموجبها 3 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان) على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بوساطة أميركية.. جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية

بدأ لبنان وإسرائيل اليوم الأربعاء مناقشات تقنية بشأن ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية التي تعقد هذا الشهر في منطقة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

المزيد من سياسة

لندن تترقب الانتخابات بقلق.. ترامب وبايدن أيهما أفضل لبريطانيا؟

مع من ستتعامل لندن السنوات الأربع المقبلة؟ مسألة يترقبها البريطانيون بقلق هذه الأيام (أسوشيتد برس)

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

السودان بين الضفتين والمنبرين.. التطبيع منكر غرب النيل وقول مغاير شرقا

وقفة ضد التطبيع بجانب مسجد الأنصار بأم درمان غرب النيل (الجزيرة)

ماذا لو فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس؟

انتخابات 2020 قد تكون شبيهة بانتخابات 2008 التي منحت البيت الأبيض وأغلبية مجلسي الكونغرس للحزب الديمقراطي (الأناضول)
الأكثر قراءة

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)

اتخذ مسافة من تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

ترودو يرفض عبارة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; لوصف تلك الهجمات (رويترز)