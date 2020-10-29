تستأنف الشهر المقبل.. اختتام جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية وتفاؤل أميركي أممي

انتهت الجلسة الثانية من جولة المفاوضات التقنية الثانية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية وإشراف أممي، على أن يتم استئناف المفاوضات الشهر المقبل.

وبعد يومين من الاجتماعات، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني، وشارك فيها الوفدان اللبناني والإسرائيلي بالإضافة إلى الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر وكذلك يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، غادر وفد البلاد مكان المفاوضات على متن طوافة عسكرية، وسيتوجه رئيسه العميد بسام ياسين إلى قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت لإيداع محضر الجلسة السري لهذه المفاوضات عند رئيس البلاد ميشال عون.

وقد حمل الوفد اللبناني بداية الاجتماعات اليوم خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف، وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9، معتبرة أن هذا الأمر مخالف لقانون البحار، وفق ما أشارت الوكالة ذاتها.

وأكدت الوكالة اللبنانية الرسمية أن الجانب المفاوض "يتمسك بحقوق لبنان بكل نقطة مياه من دون مساومة".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت لتقديرات خاطئة.

محادثات بناءة

وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في بيان مشترك "أجرى ممثلون عن حكومتي إسرائيل ولبنان محادثات بناءة توسطت فيها الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان".

وأضافتا في البيان أن الطرفين ملتزمان بمواصلة المفاوضات الشهر المقبل، كما أكد مصدر لبناني كبير أن الطرفين سيجتمعان مجددا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت مصادر إن الطرفين قدما أمس الأربعاء خريطتين متعارضتين تُفصلان الحدود المقترحة زادتا في الواقع مساحة المنطقة محل النزاع.

ومن جانبه ذكر مصدر أمني لبناني أن اقتراح بلاده يمد الحدود أكثر باتجاه الجنوب، مقارنة بالحدود التي عرضتها بيروت على الأمم المتحدة في السابق.

وقال مصدر مطلع على المباحثات إن الخريطة الإسرائيلية دفعت الحدود صوب الشمال لما هو أبعد من موقف تل أبيب الأصلي.

وتأتي هذه الاجتماعات تتويجا لجهود دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى 3 سنوات، وفي أعقاب سلسلة من الاتفاقات التي وافقت بموجبها 3 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان) على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.