مواجهة في ولاية الشمس المشرقة.. ترامب وبايدن ينقلان معركتهما إلى فلوريدا

قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، يقوم الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بحملة انتخابية، اليوم الخميس، للمرة الأولى في المكان نفسه: تامبا في ولاية فلوريدا التي تكتسي أهمية كبرى بالاقتراع.

وبفارق ساعات بعد ظهر الخميس، سيعقد المرشحان تجمعين انتخابيين بهذه المدينة الواقعة غرب فلوريدا، الولاية التي ترجح في غالب الأحيان نتيجة الانتخابات، فمنذ عام 1964 يحقق الفائز بفلوريدا فوزا في الانتخابات الرئاسية كل مرة، مع استثناء واحد.

ويبلغ عدد الأصوات المخصصة لولاية فلوريدا بالمجمع الانتخابي 29 صوتا، ولها أهمية كبرى في الانتخابات التي تجري الثلاثاء المقبل. ويظهر استطلاع جديد للرأي من تنظيم رويترز/إبسوس أن ترامب وبايدن متعادلان فيها.

ومع تفشي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، سيحضر ترامب لقاء جماهيريا بالهواء الطلق في تامبا.

وشهدت لقاءات ترامب الأيام الأخيرة مشاركة آلاف كان كثيرون منهم لا يضعون الكمامات رغم توصيات سلطات الصحة العامة.

أما بايدن فسيعقد لقاء جماهيريا مفتوحا يبقى المشاركون فيه بسياراتهم في تامبا. كما يستضيف لقاء مماثلا في وقت سابق اليوم في بروارد كاونتي جنوب فلوريدا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن متقدم بفارق ملحوظ على ترامب على مستوى البلاد، لكن الفارق أقل في الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أمس أن ترامب تعادل مع بايدن في فلوريدا، وذلك بحصول الأخير على تأييد 49% من المشاركين ومنافسه على 47%.

وقال عدد كبير من الناخبين إن بايدن في وضع أفضل للتصدي للجائحة بواقع 48 إلى 42% لمنافسه، في حين حصل ترامب على تأييد 52% في الاقتصاد، وحصل بايدن على تأييد 41%.

وأوضحت بيانات مشروع الانتخابات الأميركي بجامعة فلوريدا أن أكثر من 75 مليونا من الناخبين أدلوا بأصواتهم إما شخصيا أو بالبريد، وهو ما يمثل رقما قياسيا يتجاوز 53% من إجمالي عدد المشاركين بانتخابات 2016.

بايدن يدلي بصوته

وأدلى المرشح الديمقراطي للرئاسة بصوته في الاقتراع المبكر بولاية ديلاوير.

وقال بايدن عقب تصويته إنه ليس هناك أي مبرر لأعمال النهب والعنف بفيلادلفيا، غير أن الاحتجاج أمر مشروع بالكامل. وأضاف أنه من المهم إيجاد حل للحد من حوادث إطلاق النار القاتلة المتكررة.

وأشار -في خطاب مقتضب أمام عدد من الصحافيين- إلى أن "رفض إدارة ترامب الاعتراف بالواقع الذي نعيشه، في وقت يموت حوالي ألف أميركي يوميا، يشكل إهانة حيال كل شخص يعاني من كوفيد-19 وكل عائلة فقدت عزيزا".

تكثيف النشاطات

وبينما يوم الاقتراع يقترب، قال مسؤول بالحملة الانتخابية لترامب إن الرئيس ينوي العودة إلى الغرب الأوسط غدا الجمعة ليواصل الدعاية بولايات ميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا.

ويعتزم الرئيس أن يزور الأسبوع الأخير من حملة الدعاية 10 ولايات، وسيحضر في الساعات 48 الأخيرة 11 لقاء جماهيريا.

أما بايدن فيسافر إلى ويسكونسن غدا، ويشارك في الدعاية مع الرئيس السابق باراك أوباما في ميشيغان يوم السبت، وفقا لما قالته حملته. وكان فوز ترامب بهاتين الولايتين عام 2016 قد ساهم في وصوله إلى البيت الأبيض.

كما أفادت حملة المرشح الديمقراطي أن كمالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس ستزور تكساس الجمعة، في إطار حملتها الانتخابية.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1988 التي يعقد فيها أي مرشح ديمقراطي لمنصب نائب الرئيس أنشطة انتخابية في تكساس التي تعتبر معقلا للجمهوريين.

يُشار إلى أنه لم يفز أي مرشح ديمقراطي بتكساس منذ عام 1976 عندما تغلب جيمي كارتر على جيرالد فورد. وفاز الرئيس الحالي بهذه الولاية بفارق 9 نقاط في الانتخابات الأخيرة.

وأظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي، أجرته جامعة تكساس، أن ترامب يتقدم بفارق 5 نقاط على بايدن في الولاية.