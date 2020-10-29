حماس تتهم تويتر بحظر حسابات فلسطينية تحت ضغط إسرائيلي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء إن موقع التواصل الاجتماعي تويتر حظر العديد من الحسابات الفلسطينية النشطة تحت ضغط إسرائيلي.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة باسم نعيم في بيان "بكل أسف وتحت ضغط إسرائيلي حظرت منصة تويتر العديد من الحسابات الفلسطينية النشطة بما فيها حسابي باللغة الإنجليزية".

وأضاف أن هذه "هي نفس السياسة التي تتبعها منصة فيسبوك منذ سنوات بهدف تغييب الرواية الفلسطينية وواقع الاحتلال البشع وعنصريته".

وتابع قائلا "إننا نعجب في الحقيقة إذا كان ذلك جزءا من حرية التعبير التي صدعوا رؤوسنا بها لسنين".

وطالب القيادي الفلسطيني إدارة منصة تويتر "أن تلتزم الموضوعية وألا تستجيب لأي ضغوط من أي طرف، وأن ترفع الحظر عن الحسابات المحظورة".

وقد أغلق فيسبوك وتويتر وتطبيق واتساب صفحات وحسابات العشرات من الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" ومقرها في لندن قد اتهمت إسرائيل العام الماضي بـ "توظيف علاقاتها مع فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق".

وفي عام 2018، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة فيسبوك استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات إسرائيل لإزالة المحتوى الفلسطيني وحظره وتقديم بيانات بشأنه.