الانتخابات الأميركية.. ترامب يدعو مؤيديه للتصويت الشخصي المبكر وبايدن يسخر من إعلانه القضاء على كورونا

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظهور في تجمعات انتخابية حاشدة، ودعا مؤيديه إلى التصويت مبكرا بالحضور في مراكز الاقتراع بدلا من التصويت بالبريد أو الانتظار إلى يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخاطب ترامب الأربعاء أنصاره في ولاية أريزونا التي تعد إحدى الولايات الحاسمة للانتخابات.

وسأل الحشد "هل تنتظرون حتى الثلاثاء (يوم الانتخابات) للقيام بذلك (التصويت)؟"، وتابع قائلا "من الجيد أن تفعلوا ذلك الآن… اذهبوا مباشرة للتصويت بمكاتب الاقتراع".

وأدلى أكثر من 74 مليون ناخب بأصواتهم إما من خلال التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد، وذلك وفقا لبيانات جمعها "مشروع الانتخابات" بجامعة فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يزيد على 53% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.

ويقول خبراء إن فرز العدد الهائل للأصوات المرسلة بالبريد والذي يتجاوز 48 مليون صوت حتى الآن ربما يستغرق أياما أو أسابيع، وهو ما يعني أن الفائز قد لا يُعلن في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بعيد إغلاق صناديق الاقتراع.

ماذا تقول الاستطلاعات؟

ولا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما على ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد عموما، وهي تظهر استياء متزايدا من أسلوب تعامل ترامب مع وباء كورونا، أكبر أزمة صحية عامة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

بيد أن الاستطلاعات تظهر احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في ولايات عدة قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.

وقال مسؤول في حملة ترامب إن الرئيس يخطط إجمالا لزيارة 10 ولايات في الأسبوع الأخير من الحملة وسيعقد 11 تجمعا في آخر 48 ساعة.

وقد تنقل ترامب الثلاثاء في ولايات ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا وقضى الليل في لاس فيغاس بولاية نيفادا. وبعد جولته في أريزونا الأربعاء سينتقل الخميس إلى فلوريدا وكارولينا الشمالية.

الانتخابات والوباء

في غضون ذلك، سخر المرشح الديمقراطي بايدن من ادعاءات ترامب بشأن نجاحه في التعامل مع جائحة كورونا، في ظل تسجيل أرقام قياسية للإصابات بالفيروس في ولايات عدة.

وقال في كلمة عبر الفيديو بشأن الرعاية الصحية في ولاية ديلاوير "أصدر البيت الأبيض أمس بيانا أدرج إنهاء جائحة كوفيد-19 كأكبر إنجاز للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى".

وتابع قائلا "أهم إنجاز لولاية ترامب الأولى في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة تقريبا في كل ولاية في بلادنا".

وفي وقت سابق، أدلى بايدن وزوجته جيل بصوتيهما ضمن الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية، وذلك في بلدته ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وكان الرئيس ترامب قد أدلى بصوته السبت في مكتبة عامة بولاية فلوريدا.