أميركا تسمح لمواطنيها من مواليد القدس باختيار إسرائيل مكان الميلاد على جوازاتهم

أعلنت الولايات المتحدة أن رعاياها المولودين في القدس سيتمكنون من وضع اسم إسرائيل في خانة محل الميلاد بجوازات السفر، وذلك في إشارة إلى اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء ذلك في بيان أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الخميس، حيث قال إن قرار السماح للمواطنين المولودين في القدس باختيار دخول إسرائيل أو القدس مسقط رأس لهم "يتماشى" مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عام 2017.

وقبل 5 أعوام، حين كان باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، ألغت المحكمة العليا قانونا كان من شأنه أن يسمح للأميركيين المولودين في القدس بوضع اسم إسرائيل على جوازات سفرهم باعتبارها الدولة التي ولدوا فيها، قائلة إنها تجاوزت بشكل غير قانوني الصلاحيات الرئاسية في وضع سياسة خارجية.

وما زال مستقبل وضع القدس أحد محاور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن ترامب أعلن عام 2017 تخليه عن العرف الذي رسخته السياسة الأميركية طوال عقود، وأعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لتل أبيب ونقل السفارة إليها.